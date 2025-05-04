Про це повідомляють власні кореспонденти 24 Каналу, КМВА та Київська ОВА.

Дивіться також У Черкасах пролунало 6 вибухів під час тривоги

Що відомо про вибухи у Києві

У Києві пролунали вибухи близько 00:28 4 травня.

У владі попереджають, що розпочали роботу сили ППО. Киян закликають залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги та дотримуватися заходів безпеки.

Також там нагадали, що фотографувати чи знімати на відео роботу підрозділів ЗСУ категорично заборонено.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.