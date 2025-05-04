Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Скільки постраждалих у Києві внаслідок атаки "Шахедами" 04.05.2025

О 07:23 у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих у Києві внаслідок атаки "Шахедами" зросла до 11 людей. Серед них – 2 дітей.

Наслідки атаки "Шахедами" на Київ: дивіться відео