Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Сколько пострадавших в Киеве в результате атаки "Шахедами" 04.05.2025

В 07:23 в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших в Киеве в результате атаки "Шахедами" возросло до 11 человек. Среди них – 2 детей.

Последствия атаки "Шахедами" на Киев: смотрите видео