Предварительно установлено, что взорвалась граната. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Киева.

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Что известно о взрыве в квартире в Киеве

Ночью в полицию поступило сообщение о взрыве в Оболонском районе столицы. Инцидент произошел в одной из квартир на улице Приречной.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, оперативники, взрывотехники, а также спасатели и медики.

Установлено, что в квартире сдетонировала граната. Медики госпитализировали 41-летнего жителя квартиры. Полиция устанавливает, откуда происходит боеприпас, решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, днем 4 мая киевские паблики сообщили, что в Гидропарке вспыхнул крупный пожар. Примерно через час его потушили.

В комментарии 24 Канала представитель ГСЧС Киева Павел Петров сообщил, что горит металлический бокс. Возгорание уже локализовано, но на месте еще работают. Причину пожара установят правоохранители.