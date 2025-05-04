Днем в Киеве не было тревоги, поэтому пожар не должен быть связан с вражеской атакой.

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Что известно о пожаре в Гидропарке 4 мая

Согласно сообщениям в сети, дыма много, а пожар видно на весь район.

Сильный пожар на Гидропарке. Черный густой дым видно на весь район,

– говорится в сообщениях киевских телеграм-каналов.

Некоторые написали, что все затянуто дымом, но пожарные уже прибыли на место. 24 Канал пытается связаться с ГСЧС Киева, чтобы получить официальный комментарий.