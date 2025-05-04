Вдень у Києві не було тривоги, тож пожежа не має бути пов'язана з ворожою атакою.

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Що відомо про пожежу в Гідропарку 4 травня

Відповідно до повідомлень у мережі, диму багато, а пожежу видно на весь район.

Сильна пожежа на Гідропарку. Чорний густий дим видно на весь район,

– ідеться в дописах київських телеграм-каналів.

Дехто написав, що все затягнуто димом, але пожежники вже прибули на місце. 24 Канал намагається зв'язатися з ДСНС Києва, щоб отримати офіційний коментар.