Кадри того, як столиця оговтується після нічної атаки – публікує 24 Канал.

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Що відбувається біля пошкодженого ТРЦ DreamTown

За данними РДА, після атаки дронів в Оболонському районі пошкоджені житлові будинки, автомобілі та ТРЦ DREAM. Наразі розпочинається прибирання вулиць і прибудинкових територій.

Як виглядає пошкоджений ТРЦ DreamTown / фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Територія поблизу торгового центру вкрита величезними вирвами під безпілотників. Припарковані поблизу автомобілі згоріли вщент. Не менш постраждав і сам DreamTown – частини конструкції просто відпали від будівлі.

Сам торговий центр, попри влучання, продовжує роботу. Як повідомив співзасновник Гарік Корогодський, 80% бізнесу, який працював у Dream berry, вийшов на роботу. Dream yellow продовжує функціонувати у штатному режимі.

Ситуація всередині ТРЦ DreamTown / фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Корогодський зазначив, у самому DreamTown обійшлося без жертв, однак постраждали люди у сусідніх будинках.

Постраждалі будинки біля ТРЦ DreamTown / фото Валентини Поліщук, 24 Канал