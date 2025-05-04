Український лідер показав жахливі кадри наслідків терористичних атак Росії протягом цього тижня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Зверніть увагу Атака "Шахедами" на Київ: кількість постраждалих зросла до 11, серед них – діти