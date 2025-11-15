Злочинець підлаштував пастку під виглядом продачу авто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника кримінальної поліції Андрія Нєбитова.

Що відомо про жорстоке вбивство військового?

До правоохоронців звернулася мати бійця, який вирушив придбати старий ВАЗ і після цього перестав виходити на зв’язок. Згодом тіло чоловіка знайшли у лісосмузі на межі двох областей із вогнепальним пораненням.

Захисника, який вижив на фронті, заманив у пастку під виглядом продажу авто й холоднокровно застрелив заради грошей раніше засуджений 50-річний чоловік із Кіровоградщини,

– розповів Нєбитов.

Ще у 2017 році цей чоловік уже притягувався до відповідальності за незаконне зберігання зброї. Тоді він заявляв, що пістолет мав "для самозахисту", однак, як наголосив Нєбитов, у підсумку використав його зовсім не для захисту, а для розбійного нападу і вбивства.

