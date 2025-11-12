Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру та поліцію Києва.

Що відомо про зґвалтування школярки?

У поліції розповіли, що чоловік познайомився з 11-річною школяркою у додатку для знайомств та протягом двох тижнів вів із нею листування. Увесь час він підшукував спільні теми для розмов із дівчиною аби увійти до неї у довіру.

Надалі молодик згодом запросив школярку погуляти у парку. На прогулянці він завів дівчину у покинуту будівлю та зґвалтував її.

Згодом дівчина розповіла про все матері, після чого до поліції звернулася жінка, яка розповіла про те, що невідомий чоловік зґвалтував її малолітню доньку. Протягом доби оперативники розшукали і затримали підозрюваного. Ним виявився 22-річний уродженець Сум, який наразі живе у Києві.

Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 4 статті 152 КК України, а саме як зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди,

– повідомили в прокуратурі.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

