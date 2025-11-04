Підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Що відомо про злочинні дії чоловіка?

Під час лікування в медичному закладі 12-річна дівчинка розповіла лікарям про дії вітчима. Медики одразу повідомили поліцію.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що від протиправних дій постраждала також її 15-річна сестра. Дівчата разом із підозрюваним та матір'ю проживали в одному будинку.

Чоловіка затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу та повідомили про підозру за фактами повторного зґвалтування малолітньої та неповнолітньої.

Суд обрав обвинуваченому запобіжний захід, його утримуватимуть під вартою без права внесення застави.

Наразі правоохоронці перевіряють, чи була мати дітей обізнана про злочинні дії чоловіка.

У разі встановлення фактів бездіяльності чи сприяння з боку матері, її діям буде надано відповідну правову оцінку,

– резюмували в поліції.

