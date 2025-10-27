Про це повідомила директорка Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич, передає 24 Канал.

Що відомо про знущання з дітей у дитячому садку?

Буйневич отримала інформацію про те, що в одному з садочків дітей змушували тримати руки вгору та присідати, коли не слухаються. Також начебто є випадки, коли їх штовхали та змушували прибирати туалетні кімнати (останнє наразі не підтверджується).

Вона зазначила, що в садочку призначать перевірку. Окрім цього, в Департаменті планують звернутися до поліції, а причетних до інциденту – звільнять або відсторонять від роботи.

Вранці звертаємось до правоохоронців, дії дотичних двох вихователів вивчатимуть вони окремо. Одну з них, вихователя даної групи, буде звільнено, а її колегу – наставника, відсторонено від роботи на період службової перевірки,

– зазначила Буйневич.

Вона також попросила вибачення перед батьками за дії колег та зазначила, що з дітьми попрацюють психологи департаменту.

Начальниця відділу комунікації поліції Одещини Любов Гордієвська також підтвердила у коментарі 24 Каналу, що подію зареєстрували правоохоронці, а ювенальна поліція наразі проводить перевірку.

Знущання з дітей: схожі випадки