Про це повідомила директорка Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич, передає 24 Канал.
Дивіться також Знущання, зґвалтування та каральна психіатрія: що відбувалося в інтернаті на Львівщині
Що відомо про знущання з дітей у дитячому садку?
Буйневич отримала інформацію про те, що в одному з садочків дітей змушували тримати руки вгору та присідати, коли не слухаються. Також начебто є випадки, коли їх штовхали та змушували прибирати туалетні кімнати (останнє наразі не підтверджується).
Вона зазначила, що в садочку призначать перевірку. Окрім цього, в Департаменті планують звернутися до поліції, а причетних до інциденту – звільнять або відсторонять від роботи.
Вранці звертаємось до правоохоронців, дії дотичних двох вихователів вивчатимуть вони окремо. Одну з них, вихователя даної групи, буде звільнено, а її колегу – наставника, відсторонено від роботи на період службової перевірки,
– зазначила Буйневич.
Вона також попросила вибачення перед батьками за дії колег та зазначила, що з дітьми попрацюють психологи департаменту.
Начальниця відділу комунікації поліції Одещини Любов Гордієвська також підтвердила у коментарі 24 Каналу, що подію зареєстрували правоохоронці, а ювенальна поліція наразі проводить перевірку.
Знущання з дітей: схожі випадки
На жаль, випадки знущання з дітей є непоодинокими в Україні. Раніше поліція Буковини розпочала розслідування щодо ймовірної експлуатації дітей у дитбудинку при монастирі. Вихованці заявляли про насильство, психологічний тиск та примусову працю.
Натомість перевірка Миколаївського обласного будинку дитини виявила жахливі умови утримання дітей. Неповнолітніх прив'язували, не надавали медичну допомогу та реабілітацію, також виявлені численні проблеми з санітарією. У зв'язку з цим відкрито кримінальне провадження про катування.