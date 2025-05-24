Розпочато розслідування цієї справи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Чернівецької області.

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Діти кажуть, що у дитбудинку відбувається жах

Нещодавно на YouTube-каналі Gorashu з'явилися свідчення дітей, як стверджує автор, які виросли у дитячому будинку при Банченському монастирі на Буковині. Вони заявили, що там нібито над ними знущалися – вихованці поскаржилися на насильство, психологічний тиск та примусову працю.

Також діти розповіли, що нібито при монастирі виготовляли алкоголь у великих кількостях. Одна із вихованок дитбудинку назвала те, що відбувається у монастирі, "жахом".

"Це не монастир – це великий бізнес", – сказала інша дитина.

Багато із вихованців навіть бояться розповідати свої історії.

Автор відео також показав кадри, як до роботи змушували й дітей, які не могли ходити.

У монастирі на Буковині могли знущатися з дітей: дивіться відео

Поліція розпочала кримінальне провадження щодо дій персоналу цього дитячого будинку при монастирі після того, як під час моніторингу соцмереж виявили відповідний відеозапис.

Проводиться досудове розслідування, за результатами якого буде надано остаточну правову кваліфікацію події,

– йдеться у заяві поліції 23 травня.