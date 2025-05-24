Начато расследование этого дела. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черновицкой области.

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Дети говорят, что в детдоме происходит ужас

Недавно на YouTube-канале Gorashu появились свидетельства детей, как утверждает автор, которые выросли в детском доме при Банченском монастыре на Буковине. Они заявили, что там якобы над ними издевались – воспитанники пожаловались на насилие, психологическое давление и принудительный труд.

Также дети рассказали, что якобы при монастыре изготавливали алкоголь в больших количествах. Одна из воспитанниц детдома назвала то, что происходит в монастыре, "ужасом".

"Это не монастырь – это большой бизнес", – сказал другой ребенок.

Многие из воспитанников даже боятся рассказывать свои истории.

Автор видео также показал кадры, как к работе заставляли и детей, которые не могли ходить.

В монастыре на Буковине могли издеваться над детьми: смотрите видео

Полиция начала уголовное производство в отношении действий персонала этого детского дома при монастыре после того, как во время мониторинга соцсетей обнаружили соответствующую видеозапись.

Проводится досудебное расследование, по результатам которого будет предоставлена окончательная правовая квалификация события,

– говорится в заявлении полиции 23 мая.