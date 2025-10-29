Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУНП Миколаївщини.

Чому загинули двоє дітей у Миколаєві?

Поліція встановила, що 33-річна мати залишила 3-річну доньку та 4-річного сина без нагляду. Наступного дня, 27 жовтня підозрювана повернулась додому напідпитку. Жінка виявила дітей без ознак життя.

У ванній кімнаті був відкритий кран гарячої води, а квартира заповнена паром. Тіла дітей направили на судово-медичну експертизу. Ознак насильницької смерті експерти не виявили.

За попередніми висновками фахівців, смерть дітей настала внаслідок отруєння чадним газом,
– йдеться в повідомленні.

Що загрожує підозрюваній?

Жінку затримали та повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною та залишення в небезпеці, що спричинило смерть.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває.

Схожі трагедії: коротко про головне

  • У грудні 2022 року в лікарні Рівного немовля померло під час операції. Причиною стали опіки різних ступенів. Правоохоронці підозрюють у злочині медсестру. Їй загрожує до трьох років тюрми.

  • 5 жовтня на Кіровоградщині у квартирі виявили тіло 16-річної дівчини з ножовими пораненнями. До її вбивства, за даними поліції, причетний місцевий житель. Розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

  • У Дніпропетровській області подружжя постане перед судом за жорстоке вбивство свого 4-річного сина. Протягом кількох днів вони били дитину руками, ногами та металевою трубою. Причиною насильства стали побутові дрібниці.