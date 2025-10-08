Підозрюваного вже затримали. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію.

Дивіться також Чоловік вчинив розправу над дружиною та 9-річною донькою: на суді він приголомшив причиною

Що відомо про вбивство дівчини у Світловодську?

Тіло неповнолітньої з ножовими пораненнями знайшли в орендованій квартирі її родичі.

Оперативники, слідчі, співробітники кримінального аналізу, кінологи, криміналісти та інші профільні підрозділи поліції ретельно проводили пошуки – переглядали відео з камер спостереження та опитували ймовірних свідків, щоб викрити нападника.

Зрештою, правоохоронці встановили причетність мешканця Світловодська. Під процесуальним керівництвом обласної прокуратури його затримали, чоловікові повідомили про підозру.

Кримінальне провадження розпочали за статтею про умисне вбивство, триває досудове розслідування. Також до суду скерували клопотання про обрання фігурантові запобіжного заходу – тримання під вартою.

До слова, санкція статті 115 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.

Ким була вбита Марія Євтушенко?

Детальніше про загиблу Суспільному розповіли у Світловодському професійно-технічному училищі №5. З 1 вересня 16-річна Марія Євтушенко навчалася там на кухаря.

Класна керівниця Алла Подопригора характеризує дівчину як дуже позитивну, лагідну, відкриту та щиру дитину. У групі ученицю називали "Гусь-обнімусь", бо вона завжди обіймалась, коли приходила на заняття і йшла з них.

Це дитина просто ангел. У неї навіть заколочки для волосся були у вигляді крил ангела,

– каже педагогиня.



Убита 16-річна Марія Євтушенко / Фото Світловодського профтехучилища №5

Востаннє класна керівниця бачила дівчину в п'ятницю, 3 жовтня. Того дня в навчальному закладі був святковий концерт із нагоди прийдешнього Дня вчителя.

Того дня Марія була найактивнішою від нашої групи – розповідала вчителям вірші, усіх обіймала. На концерті ми сиділи поруч, вона поклала голову мені на плече, говорила, як тут їй затишно і добре, тому що зібралося багато дітей, з яким вона була знайома ще зі школи,

– згадує Алла.

До слова, 14 жовтня Марії виповнилося б 17 років. Попрощатися з нею мали у вівторок, 7 жовтня.

Останні кримінальні новини України: