Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Полтавської області.

Що відомо про смерть 12-річної дівчинки у Кременчуці?

До поліції Полтавщини близько 18-ї години 7 жовтня надійшла інформація від жителя Кременчука про смерть його малолітньої доньки 2013 року народження.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції та криміналісти. Причини та обставини смерті дитини з'ясовує слідство,

– зазначили у поліції.

Дівчинку без ознак життя у квартирі за її місцем мешкання виявили родичі.

