Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Полтавської області.
До теми Увечері ще списувалися: із фронту приїхав батько загиблої через російський удар школярки
Що відомо про смерть 12-річної дівчинки у Кременчуці?
До поліції Полтавщини близько 18-ї години 7 жовтня надійшла інформація від жителя Кременчука про смерть його малолітньої доньки 2013 року народження.
На місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції та криміналісти. Причини та обставини смерті дитини з'ясовує слідство,
– зазначили у поліції.
Дівчинку без ознак життя у квартирі за її місцем мешкання виявили родичі.
Які кримінальні інциденти траплялися з неповнолітніми за останній час?
У Житомирській області чоловік вбив свою дружину, 9-річну доньку та домашніх тварин. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.
У Вінницькій області чоловік убив 15-річну дівчинку та викинув її тіло в колодязь. У такий спосіб зловмисник нібито намагався приховати статеві стосунки з нею.
А у Львівській області 16-річного Богдана Ганайлюка знайшли без свідомості у закинутій будівлі. Неповнолітнього розшукували рідні та правоохоронці 2 дні.