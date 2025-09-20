Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Львівської області.
Що відомо про зникнення підлітка?
16-річний Богдан Ганайлюк – мешканець Солонки, зник 18 вересня. Він вийшов із дому на зустріч із друзями й не повернувся. ЗМІ зазначають, що того дня юнак відзначав день народження.
Наступного дня його матір заявила до поліції про зникнення сина, розпочалися пошуки.
Підлітка знайшли на території закинутої будівлі у місті Моршин. Він перебував без свідомості.
Богдана Ганайлюка знайшли без свідомості / фото Нацполіції
Богдана госпіталізували до медичного закладу. Лікарі кажуть, що він у важкому стані. Поліцейські встановлюють обставини події.
Як відбувався порятунок юнака / фото Нацполіції
