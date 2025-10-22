Про таке поінформували в управлінні Нацполіції та Рівненській обласній прокуратурі, передає 24 Канал.

Читайте також Дитяча омбудсменка Росії визнала, що вкрала для себе дитину з Маріуполя

Що відомо про розслідування смерті немовляти?

Повідомлялося, що дитина потребувала планового операції з приводу вродженої вади розвитку. Немовля потрапило до медзакладу із матір'ю 12 грудня 2022 року. Під час хірургічного втручання дівчинка лежала на животі.

За даними слідства, медсестра принесла дитині в операційну несертифіковану електричну грілку, використання якої не передбачене протоколом, і не проконтролювала температуру.

Унаслідок цього немовля отримало опіки 45% поверхні тіла. Найбільше постраждали обличчя, живіт, груди та ноги. Дитина померла від опікового шоку та опіків I – III ступеня.

Так, 43-річній працівниці лікарні оголосили підозру в неналежному виконанні професійних обов'язків. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

В місцевій поліції підкреслили, що наразі тривають слідчі дії та судова експертиза електричної грілки.

Останні трагічні новини про неповнолітніх в Україні