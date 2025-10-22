Про таке поінформували в управлінні Нацполіції та Рівненській обласній прокуратурі, передає 24 Канал.
Що відомо про розслідування смерті немовляти?
Повідомлялося, що дитина потребувала планового операції з приводу вродженої вади розвитку. Немовля потрапило до медзакладу із матір'ю 12 грудня 2022 року. Під час хірургічного втручання дівчинка лежала на животі.
За даними слідства, медсестра принесла дитині в операційну несертифіковану електричну грілку, використання якої не передбачене протоколом, і не проконтролювала температуру.
Унаслідок цього немовля отримало опіки 45% поверхні тіла. Найбільше постраждали обличчя, живіт, груди та ноги. Дитина померла від опікового шоку та опіків I – III ступеня.
Так, 43-річній працівниці лікарні оголосили підозру в неналежному виконанні професійних обов'язків. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.
В місцевій поліції підкреслили, що наразі тривають слідчі дії та судова експертиза електричної грілки.
У Львівському Будинку дитини померли двоє дітей – чотирирічна дівчинка та 11-місячний хлопчик. Правоохоронці з'ясовують обставини події.
На Кіровоградщині 5 жовтня родичі виявили у квартирі тіло 16-річної Марії Євтушенко з численними ножовими пораненнями. Поліція затримала жителя Світловодська, якого підозрюють у вбивстві дівчини.
У Кременчуку 7 жовтня знайшли мертвою 12-річну дівчинку. Тіло дитини виявили у квартирі, поліція проводить слідчі дії для встановлення причин її загибелі.