Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Львівської області.

Що відомо про смерті в Будинку дитини?

Правоохоронці встановили, що двоє малолітніх дітей (хлопчик та дівчинка), які мали вади здоров’я та перебували у медичному закладі, померли 22 вересня.

Слідчі Львівського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від трьох до п'яти років. Зараз триває досудове розслідування, проводяться невідкладні слідчі дії.

Своєю чергою, у Львівській обласній прокуратурі скерували до суду обвинувальний акт стосовно матері 11-місячного хлопчика за фактами нанесення дитині тяжких тілесних ушкоджень та тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Слідством встановлено, що жінка побила сина, коли йому був всього 1 місяць. Як наслідок, хлопчик отримав, серед іншого, черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом кісток черепа. Надалі він був поміщений у спеціалізований заклад – Будинок дитини,

– пояснили прокурори.

Окрім цього, 14 жовтня, судом задоволено клопотання прокурора про призначення ще однієї судово-медичної експертизи. Вирішується питання про висунення матері додаткового обвинувачення.

Події сталися в спеціалізованому закладі у складі Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. У ньому отримують допомогу діти, позбавлені батьківської опіки, які мають ураження центральної нервової системи та порушення психіки.

