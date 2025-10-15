Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Львівської області.
Що відомо про смерті в Будинку дитини?
Правоохоронці встановили, що двоє малолітніх дітей (хлопчик та дівчинка), які мали вади здоров’я та перебували у медичному закладі, померли 22 вересня.
Слідчі Львівського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від трьох до п'яти років. Зараз триває досудове розслідування, проводяться невідкладні слідчі дії.
Своєю чергою, у Львівській обласній прокуратурі скерували до суду обвинувальний акт стосовно матері 11-місячного хлопчика за фактами нанесення дитині тяжких тілесних ушкоджень та тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
Слідством встановлено, що жінка побила сина, коли йому був всього 1 місяць. Як наслідок, хлопчик отримав, серед іншого, черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом кісток черепа. Надалі він був поміщений у спеціалізований заклад – Будинок дитини,
– пояснили прокурори.
Окрім цього, 14 жовтня, судом задоволено клопотання прокурора про призначення ще однієї судово-медичної експертизи. Вирішується питання про висунення матері додаткового обвинувачення.
Події сталися в спеціалізованому закладі у складі Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. У ньому отримують допомогу діти, позбавлені батьківської опіки, які мають ураження центральної нервової системи та порушення психіки.
