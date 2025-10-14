Про злочин повідомила українська сторона під час дебатів перед Генасамблеєю ООН. Детальніше про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вбивство юнаків у полоні Росії?

16-річні Данило Дахов і Павло Гримак з Мелітополя були з активною громадянською позицією. Вони брали участь у патріотичних заходах, мріяли закінчити школу та вступити до університетів.

У грудні 2023 року поліція окупантів поширила відео, заявивши, що затримала "диверсійну групу" під назвою "Чорний Саботаж", до якої начебто входили неповнолітні.

Пропаганда стверджувала, що хлопці отримали російські паспорти, проте їм вдавалось передавати розвіддані СБУ.

Насправді ж, за даними джерел Суспільного, юнаків захопили ще в серпні 2023 року.

Хлопцям приписали взагалі всю терористичну діяльність руху опору на території Запорізької області. Росіяни на них скинули все, що можна та не можна було, як це робиться в Росії,

– йдеться в матеріалі.

У березні 2024 року росіяни оприлюднили відео, на якому оголосили про майбутній "суд" для хлопців. Після цього будь-яка інформація про Данила та Павла не надходила.

Наприкінці травня того ж року окупанти повідомили батькам, що хлопці загинули нібито під час "партизанської роботи".

Офіційна версія росіян щодо їхньої смерті, що хлопці підірвалися на саморобному вибуховому пристрої. Але це повний сюр, вони просто були закатовані росіянами в полоні,

– розповіло Суспільне.

Насправді, як з'ясувалося згодом, підлітків закатували до смерті ще у квітні 2024 року. Їхні тіла не повернули, а батькам запропонували лише здати ДНК-тести для ідентифікації решток. Варто зауважити, що їх вистачило тільки на один тест.

