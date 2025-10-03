Унаслідок цього є загиблі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Що відомо про воєнний злочин окупанта на Харківщині?

З перехоплення ГУР стало відомо, що окупант з позивним "Рудий" відкрив стрілянину у під’їзді багатоквартирного будинку на тимчасово окупованій Харківщині та смертельно поранив трьох місцевих жителів.

Він учора пальбу відкрив по всьому під'їзду, по всьому під'їзду пальбу вчора відкрив. Трьох зачепив за собою, мирних трьох,

– доповів безпосередній російський командир.

Водночас, як стало відомо зі свідчень росіянина, карма наздогнала самого воєнного злочинця миттєво. "Рудий", за свідченнями поплічників, загинув від власних куль.

Росіянин з позивним рудий вбив трьох мирних жителів у багатоповерхівці в тимчасово окупованій Харківській області / Відео ГУР МО (18+)

У ГУР МО нагадали, що за кожний воєнний злочин, скоєний проти українського народу, ворогові дадуть справедливу відплату.

