Відео удару виклав російський телеграм-канал "Изнанка". Деталі передає 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Що можна побачити на відео удару по ЧАЕС?

Ворог бив не по самій Чорнобильській атомній станції, а по підстанції у місті Славутич, яка живить ЧАЕС. Потужність ураженого об'єкта – 330 кіловольтів.

Росіяни заявили, що спрямували туди щонайменше 8 БпЛА "Герань", нібито знищивши машинний зал, два силові трансформатори, маслосховище та поле розподільчих пристроїв.

Удару завдали увечері 1 жовтня. Окупанти зафільмували наслідки атаки розвідувальним дроном з різних ракурсів.

Дивіться відео удару Росії по ЧАЕС

Ворог назвав ролик об'єктивним контролем.

Що відомо про російську атаку по ЧАЕС 1 жовтня?

  • Про наслідки ворожого удару розповів Володимир Зеленський. Чорнобильська АЕС залишилася без електропостачання на понад 3 години – фактично стався блекаут.

  • Електроенергії не було ні на новому укритті, яке приховує залишки четвертого енергоблока, ні на сховищі для відпрацьованого ядерного палива. Важливо, що в такому сховищі зберігається 80% усього такого відпрацьованого палива, яке було накопичене за час функціонування АЕС.

  • Росія запустила понад 20 безпілотників на Славутич. Президент підкреслив: росіяни не могли не знати, які будуть наслідки удару по Славутичу. Частину дронів збила ППО, та удар навмисно організували так, щоб ускладнити захист об'єкта. Для цього БпЛА пустили хвилею.

  • На іншій АЕС – Запорізькій в окупованому Енергодарі – зберігається критична ситуація. Там восьмий день триває блекаут через російські обстріли.