Скільки в такому режимі може працювати ЗАЕС, наскільки реальна ядерна загроза для України та який удар зможе зупинити росіян ексклюзивно для 24 Каналу пояснили експерти з ядерної безпеки та вивчення окупації.

Дивіться також У межах норми чи ні: яка ситуація з радіацією у Чорнобилі та Енергодарі після атаки Росії

Що зараз відбувається на ЗАЕС?

Росія навмисно створює критичну ситуацію на Запорізькій АЕС, яка вже понад тиждень працює без основного електропостачання та залишається від'єднаною від української енергосистеми.

Як наголосила незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна, справжня загроза полягає не лише в тому, що станція тривалий час працює на резервних дизель-генераторах, а в діях окупаційних військ – Росія перетворила АЕС на військову базу, веде звідти обстріли та розміщує озброєння прямо на майданчику.

Я хочу заспокоїти. На майданчику 20 стаціонарних резервних дизель-генераторів. Є ще мобільні, які ЗАЕС купила після аварії на Фукусімі, після проведення переоцінки безпеки з урахуванням нових уроків. Зараз працює 8 резервних дизель-генераторів, 9 перебувають в очікуванні і ще 3 в технічному обслуговуванні,

– розповіла експертка з ядерної енергетики.

Вона також зазначила, що Росія умисно не ремонтує пошкоджену лінію, яка живила станцію з українського боку, хоча відновлення потребує лише кількох годин.

Кошарна детально описала ситуацію на ЗАЕС: дивитись відео

За даними керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, наразі все вказує, що росіяни зосередили зусилля на перепідключенні станції до російської енергосистеми.

За останній рік ворог через Ростовську область протягнув лінії електропередач, які доходять до Мелітополя. Саме там ворог розташував підстанції, до яких і хоче під'єднати Запорізьку АЕС.

Крім того, росіяни цинічно заявили, що вони готові під'єднати всі 6 реакторів, а не 1, як раніше прогнозували експерти.

Росіяни і далі будуть створювати штучний блекаут, який ми спостерігаємо вже восьму добу. І дуже важливо, що точка роз'єднання зв'язку розташована на території Енергодару, тобто на підконтрольній Росії території, якби вони хотіли, то вже б полагодили і забезпечили енергопідключення,

– зауважив Андрющенко.

Він прогнозує, що надалі ситуація тільки погіршуватиметься, ЗАЕС буде повністю анексована росіянами і переведена до їхньої енергосистеми.

Як стабілізувати ситуацію на АЕС?

Кошарна вважає, що для запобігання підключенню Запорізької АЕС до російської енергосистеми Збройні Сили України мають завдати точкових ударів по трансформаторних підстанціях у Молочанську та Мелітополі.

У такому випадку російські окупанти будуть змушені відремонтувати наявну українську лінію живлення, яку вони раніше самі ж пошкодили.

Такої ж думки дотримується і Андрющенко. Головним виходом вважає – ударити по підстанції, яку росіяни звели в Мелітополі для живлення ЗАЕС.

Тоді росіянам не буде куди під'єднатися, замінити підстанцію це достатньо довго і ресурсно, росіяни до цього на сьогодні не готові,

– резюмував Андрющенко.

Андрющенко розкрив, що роблять окупанти на ЗАЕС: дивитись відео

Кошарна звертає увагу й на підозрілу хронологію подій. 4 вересня 2025 року перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко відвідав ЗАЕС, провів нараду з окупаційним керівництвом станції й заявив про підготовку енергоблоків до запуску перед зимовим періодом.

Вже за два тижні після цього була пошкоджена лінія електропередачі, що живила станцію з боку України.

Це, за словами експертки, є непрямим доказом навмисних дій Кремля. Вона наголошує: мовиться не просто про енергетичний інцидент — це політичний шантаж, на який не можна йти в жодному разі.

На думку Кошарної, українська сторона має діяти чітко в межах міжнародного та внутрішнього законодавства.

Треба здійснити переоцінку безпеки з урахуванням аномальної події – втрати зовнішнього енергопостачання. Після цього державний інспектор з ядерної безпеки має призупинити ліцензію,

– додала Ольга Кошарна.

Це формальні, але юридично необхідні кроки, які дозволять у майбутньому міжнародному трибуналі довести, що Україна діяла відповідально й виконала усі необхідні обов’язки в умовах окупації.

Додаткові факти про злочини Росії

Окрім технічних і юридичних аспектів, Кошарна звертає увагу й на гуманітарний вимір ситуації. За даними правозахисної організації Truth Hounds, Росія здійснює катування, незаконне утримання цивільних мешканців Енергодара та змушує працівників ЗАЕС підписувати контракти під тиском.

Це дослідження базується на свідченнях 226 осіб, з яких 78 — співробітники станції. Усі ці матеріали готуються до представлення в Женеві на спеціальному засіданні Комітету ООН з прав людини.

Кошарна підсумовує, що наразі єдиною реальною силою, яка може змусити окупантів відновити лінію електропередачі та припинити енергетичний шантаж — це Збройні Сили України. Водночас міжнародна спільнота має отримати чіткі докази, що Україна діяла в межах закону, і саме РФ несе повну відповідальність за загрози на ЗАЕС.

Детальніше про провокації росіян на ЗАЕС