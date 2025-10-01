Про таке інформує 24 Канал, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Яка ситуація з радіацією на Запорізькій АЕС?

За інформацією гідрометеорологічних служб ДСНС, наразі рівень гамма-випромінювання в Енергодарі (поблизу Запорізької АЕС) становить 0,17 мікрозіверта на годину, а в Чорнобилі (біля Чорнобильської АЕС) це значення досягає 0,157 мікрозіверта на годину.

Зауважте! Станом на 1 жовтня 2025 року радіаційний фон в Україні, зокрема в Енергодарі та Чорнобилі, залишається стабільним і безпечним.

Фахівці переконують, що такі показники відповідають природному фону для цих регіонів.

Також спеціалісти ДСНС цілодобово відстежують радіаційну обстановку по всій країні.

В Міненерго зазначили, що станом на 23:00 усі об'єкти Чорнобильської АЕС, знеструмлені через російський обстріл інфраструктури Славутича, знову забезпечені електроенергією.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що радіаційний фон на станції залишається в межах норми, і загрози для населення наразі немає.

До слова, в періоди особливого інформаційного тиску на тлі резонансних подій в Україні та світі закликаємо вас критично ставитися до розповсюдженої інформації та ретельно перевіряти її правдивість на офіційних джерелах.

