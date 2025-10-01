Про таке інформує 24 Канал, посилаючись на дані Укргідрометцентру.
До теми Чорнобильська АЕС – у блекауті через російський обстріл енергооб'єкта в Славутичі
Яка ситуація з радіацією на Запорізькій АЕС?
За інформацією гідрометеорологічних служб ДСНС, наразі рівень гамма-випромінювання в Енергодарі (поблизу Запорізької АЕС) становить 0,17 мікрозіверта на годину, а в Чорнобилі (біля Чорнобильської АЕС) це значення досягає 0,157 мікрозіверта на годину.
Зауважте! Станом на 1 жовтня 2025 року радіаційний фон в Україні, зокрема в Енергодарі та Чорнобилі, залишається стабільним і безпечним.
Фахівці переконують, що такі показники відповідають природному фону для цих регіонів.
Також спеціалісти ДСНС цілодобово відстежують радіаційну обстановку по всій країні.
В Міненерго зазначили, що станом на 23:00 усі об'єкти Чорнобильської АЕС, знеструмлені через російський обстріл інфраструктури Славутича, знову забезпечені електроенергією.
Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що радіаційний фон на станції залишається в межах норми, і загрози для населення наразі немає.
До слова, в періоди особливого інформаційного тиску на тлі резонансних подій в Україні та світі закликаємо вас критично ставитися до розповсюдженої інформації та ретельно перевіряти її правдивість на офіційних джерелах.
Що відомо про російський енергетичний терор?
- У середу, 1 жовтня, російські війська завдали удару по енергетичному об'єкту в Славутичі, що спричинило повне відключення електроенергії на Чорнобильській АЕС.
- МАГАТЕ повідомляє, що Запорізька АЕС уже 10 днів не має основного електропостачання і функціонує на резервних генераторах, запасу палива яких вистачить ще приблизно на 10 днів. Україна готова відновити резервну лінію електроживлення за умови забезпечення безпеки.
- Президент Володимир Зеленський наголосив на критичній ситуації на Запорізькій АЕС.
До того ж у Чернігівській області після ворожого обстрілу, що залишив без електрики 307 тисяч абонентів, запроваджено графіки відключень світла.