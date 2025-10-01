Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Какова ситуация с радиацией на Запорожской АЭС?

По информации гидрометеорологических служб ГСЧС, сейчас уровень гамма-излучения в Энергодаре (вблизи Запорожской АЭС) составляет 0,17 микрозиверта в час, а в Чернобыле (возле Чернобыльской АЭС) это значение достигает 0,157 микрозиверта в час.

Обратите внимание! По состоянию на 1 октября 2025 года радиационный фон в Украине, в частности в Энергодаре и Чернобыле, остается стабильным и безопасным.

Специалисты убеждают, что такие показатели соответствуют естественному фону для этих регионов.

Также специалисты ГСЧС круглосуточно отслеживают радиационную обстановку по всей стране.

В Минэнерго отметили, что по состоянию на 23:00 все объекты Чернобыльской АЭС, обесточенные из-за российского обстрела инфраструктуры Славутича, снова обеспечены электроэнергией.

Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что радиационный фон на станции остается в пределах нормы, и угрозы для населения пока нет.

