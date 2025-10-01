Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.
Какова ситуация с радиацией на Запорожской АЭС?
По информации гидрометеорологических служб ГСЧС, сейчас уровень гамма-излучения в Энергодаре (вблизи Запорожской АЭС) составляет 0,17 микрозиверта в час, а в Чернобыле (возле Чернобыльской АЭС) это значение достигает 0,157 микрозиверта в час.
Обратите внимание! По состоянию на 1 октября 2025 года радиационный фон в Украине, в частности в Энергодаре и Чернобыле, остается стабильным и безопасным.
Специалисты убеждают, что такие показатели соответствуют естественному фону для этих регионов.
Также специалисты ГСЧС круглосуточно отслеживают радиационную обстановку по всей стране.
В Минэнерго отметили, что по состоянию на 23:00 все объекты Чернобыльской АЭС, обесточенные из-за российского обстрела инфраструктуры Славутича, снова обеспечены электроэнергией.
Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что радиационный фон на станции остается в пределах нормы, и угрозы для населения пока нет.
К слову, в периоды особого информационного давления на фоне резонансных событий в Украине и мире призываем вас критически относиться к распространенной информации и тщательно проверять ее правдивость на официальных источниках.
Что известно о радиационном терроре?
- В среду, 1 октября, российские войска нанесли удар по энергетическому объекту в Славутиче, что повлекло полное отключение электроэнергии на Чернобыльской АЭС.
- МАГАТЭ сообщает, что Запорожская АЭС уже 10 дней не имеет основного электроснабжения и функционирует на резервных генераторах, запаса топлива которых хватит еще примерно на 10 дней. Украина готова восстановить резервную линию электропитания при условии обеспечения безопасности.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул критическую ситуацию на Запорожской АЭС.
- К тому же в Черниговской области после вражеского обстрела, который оставил без электричества 307 тысяч абонентов, введены графики отключений света.