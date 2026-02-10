Для того, аби користувачі 24 Каналу мали повну картину погодних умов, будуть використані дані провідної метеорологічної компанії Foreca. Саме завдяки цьому стане доступною інформація щодо 28 812 населених пунктів України.

Тож користувач може отримати в декілька кліків:

детальний прогноз на добу з поділом на ранок, день, вечір і ніч;

прогноз погоди на тиждень;

інформацію про температуру, опади, тиск, вологість, пориви вітру;

схід та захід сонця у обраному населеному пункті.

Зауважте! Прогноз погоди на сайті 24 Каналу оновлюється щодня та доступний у зручному форматі для перегляду як на комп’ютерах, так і на мобільних пристроях. Також найближчим часом цей функціонал зʼявиться у мобільному додатку 24 Каналу.

Як перевірити погоду на 24 Каналі?

Перевірити погоду на 24 Каналі можна у декілька способів, наприклад, натиснувши на іконку "Змінити місто" у лівому верхньому кутку. Далі потрібно буде ввести назву міста самостійно, або ж вибрати із запропонованого переліку. Після чого натиснути "Далі".

Тепер перед вами детальна інформація щодо прогнозу погоди у вашому місті не лише на поточний тиждень, а й протягом для зі зручним поділом на години.

Якщо проскролити донизу, то користувачу буде доступна інтерактивна карта України з прогнозом погоди в усіх обласних центрах України. Для цього достатньо лише навести курсив на потрібний регіон. При цьому температура у вашому обласному центрі буде виділена червоним кольором. В таких спосіб зручно порівняти погоду у вашій області та сусідній, або ж будь-якій іншій.

Для того аби отримати загальну картину погодних умов в Україні, потрібно проскролити до частини з областями, або з у самий кінець, де видно прогноз у найбільших містах. Також, якщо вас цікавить детальніший прогноз погоди в будь-якій з областей, достатньо натиснути на неї й вам будуть доступні також найбільші міста цієї області.

Таким чином новий сервіс Погода допоможе користувачам швидко планувати свій день, тиждень або поїздки, не витрачаючи час на пошук інформації на різних ресурсах.