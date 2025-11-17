Завдяки цьому можна перетворити пасивне читання на справжній діалог з редакцією та іншими користувачами. Як працює нова функція на сайті 24 Каналу – розповідаємо далі.

Зверніть увагу Налаштуйте свою стрічку новин: 24 Канал запустив персональні кабінети для читачів

Як коментувати новини на сайті 24 Каналу?

Залишити коментар на сайті 24 Каналу легко: достатньо лише авторизуватися. Для цього натисніть кнопку "Увійдіть, щоб залишити коментар", яка розміщена на сторінці під новиною.

Увійдіть, щоб залишити коментар / Скриншот 24 Каналу

Оберіть зручний для вас спосіб авторизації: за номером телефону, через Google, Facebook, e-mail чи Apple. Вкажіть своє ім'я або нікнейм – вони відображатимуться поруч з вашими коментарями. І натисніть кнопку "Завершити".

Діліться своєю думкою у коментарях / Скриншоти 24 Каналу

Зауважимо, поки коментарі доступні лише на основному домені 24 Каналу та на розділі Економіка.

Важливо! Така авторизація дає можливість не лише писати коментарі на сайті 24 Каналу, а і створити власний персональний кабінет.

У персональному кабінеті на сайті 24 Каналу кожен може налаштувати новини під себе – обрати лише ті теми, які для вас справді актуальні. На основі цього формується унікальна стрічка без зайвих матеріалів й інформаційного шуму, що робить користування сайтом швидшим і комфортнішим.

Налаштуйте свою стрічку новин у персональному кабінеті / Колаж 24 Каналу

Долучіться до Спільноти 24. Налаштуйте персональну стрічку новин, залишайте коментарі під матеріалами на сайті 24 Каналу і приєднуйтеся до дискусій, бо ваша думка для нас справді важлива.