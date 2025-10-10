Налаштуйте свою стрічку новин: 24 Канал запустив персональні кабінети для читачів
Новини на сайті 24 Каналу можна налаштовувати під себе
Розповідаємо, як працює новий функціонал
Читачі можуть створити персональний кабінет й обрати лише ті теми, які для них справді актуальні. На цій основі формується унікальна стрічка новин – без зайвих матеріалів та інформаційного шуму. Це робить користування сайтом швидшим і комфортнішим.
Персоналізація – реакція на глобальні виклики, які стоять перед медіа
Новинні видання у світі переживають непрості часи, поступово віддаючи аудиторію технологічним гігантам. Щоб зберігати довіру і лояльність, потрібно постійно впроваджувати нові, зручні для користувача рішення. Тож ключовими напрямками розвитку повинні стати персоналізація контенту та інтерактивність.
Ці зміни сьогодні активно впроваджує 24 Канал. Щоб спростити доступ до новин, ми запустили короткі огляди новин та аудіоформати, а тепер працюємо над персоналізацією контенту в особистих кабінетах користувачів. Це лише перші, але важливі кроки, адже щодня на сайті публікується понад 300 матеріалів, і серед такої кількості не завжди вдається знайти потрібне.
Новий функціонал допоможе відфільтрувати зайве і залишатися в курсі головного.
Як створити власний кабінет?
Перейдіть на сторінку реєстрації та виберіть зручний спосіб авторизації: за номером телефону, через Google, Facebook, e-mail чи Apple.
- Оберіть час, коли вам зручно читати новини: вранці, вдень або ввечері.
- Поділіться своїми інтересами, щоб отримувати лише корисний та актуальний контент
- Вкажіть номер телефону, щоб ми могли підтвердити ваш акаунт і подбати про безпеку.
Після цього ви перейдете у власний кабінет, де з’явиться можливість керувати стрічкою, новини за обраними темами й персональні добірки.
Зареєструватися
Про ідею, виклики та інновації
Ідея персоналізації новин з’явилася давно, а на початку 2025 року набула чіткої концепції. Проєкт поділили на кілька етапів, першим із яких стали дослідження. Команда вивчала ринок медіа в Україні та за кордоном, аналізувала конкурентів, західні практики й тренди споживання новин.
Найважливішим кроком стали інтерв’ю з читачами, які допомогли виокремити спільні "болі": нецікавий контент, тексти без конкретики, відсутність персоналізації. Багато хто говорив про страх пропустити важливе у потоці резонансних новин. Загалом висновок був один: у новинному середовищі забагато інформаційного шуму і бракує рішень, які економлять час. Ці інсайти стали основою для нашого проєкту.
Наступним етапом було формування команди. Команда Luxnet поповнилася дизайнером, який створив увесь інтерфейс, а також розробниками, які реалізували початковий функціонал, котрий ми бачимо сьогодні. Загалом завдяки зусиллям команди з понад 10 осіб сьогодні особистий кабінет доступний для кожного читача сайту.
Працюючи над проєктом, команда шукала рішення, яке об’єднає користувачів в єдиній системі та дозволить розвивати нові формати взаємодії. Першим кроком стало впровадження сучасної системи авторизації. Ми обрали passwordless-підхід – замість паролів користувачі проходять двоетапну перевірку. Це робить процес входу максимально легким та при цьому безпечним.
Найскладнішим етапом була розробка логіки персональних добірок. Кожен користувач отримує список новин за особистими інтересами. Новини доступні у кабінеті, а також надходять на пошту у зручний час. Це унікальна інтеграція, яка відповідає на головні запити до новинних сайтів: менше хаосу, більше важливого.
Які переваги це дає читачам на практиці?
Новини за вашими інтересами. Фільтруйте зайве та першими дізнавайтеся головне. У добірках будуть лише ті теми, що важливі для вас.
Читайте тоді, коли зручно. Персоналізовані добірки формуються під ваш ритм дня і надходять у зручний час: вранці, вдень чи ввечері.
Економія часу. Більше не потрібно витрачати години на пошук актуальних новин. Ви отримуєте важливе на одному ресурсі та маєте більше часу для себе, роботи і відпочинку.
Новини, що завжди під рукою. Легка реєстрація – і обрані теми завжди будуть під рукою: у кабінеті зі смартфона чи ПК.
Ті, хто вже протестував персональні кабінети, зазначають простоту та швидкість роботи.
Реєстрація з телефону займає лише кілька хвилин, інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, а завантаження одне з найшвидших серед українських інформаційних ресурсів.
Що далі?
Незабаром на сайті з’являться коментарі, реакції та програма лояльності з елементами гейміфікації. У комплексі це стане основою інформаційного простору, де ви не лише читаєте важливі новини, а й взаємодієте з іншими користувачами.
Як підсумувала головна редакторка 24 Каналу Анастасія Зазуляк, оновлення повинно стати не просто технічним рішенням, а містком між редакцією та читачами. Ми хочемо чути свою аудиторію, знати її потреби та створювати найбільш зручний спосіб споживання новин.