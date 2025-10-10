⁠Налаштуйте свою стрічку новин: 24 Канал запустив персональні кабінети для читачів

⁠Ідея персоналізації новин з’явилася давно, а на початку 2025 року набула чіткої концепції. Проєкт поділили на кілька етапів, першим із яких стали дослідження. Команда вивчала ринок медіа в Україні та за кордоном, аналізувала конкурентів, західні практики й тренди споживання новин.

Найважливішим кроком стали інтерв’ю з читачами, які допомогли виокремити спільні "болі": нецікавий контент, тексти без конкретики, відсутність персоналізації. Багато хто говорив про страх пропустити важливе у потоці резонансних новин. Загалом висновок був один: у новинному середовищі забагато інформаційного шуму і бракує рішень, які економлять час. Ці інсайти стали основою для нашого проєкту.

Наступним етапом було формування команди. Команда Luxnet поповнилася дизайнером, який створив увесь інтерфейс, а також розробниками, які реалізували початковий функціонал, котрий ми бачимо сьогодні. Загалом завдяки зусиллям команди з понад 10 осіб сьогодні особистий кабінет доступний для кожного читача сайту.



Працюючи над проєктом, команда шукала рішення, яке об’єднає користувачів в єдиній системі та дозволить розвивати нові формати взаємодії. Першим кроком стало впровадження сучасної системи авторизації. Ми обрали passwordless-підхід – замість паролів користувачі проходять двоетапну перевірку. Це робить процес входу максимально легким та при цьому безпечним.

Найскладнішим етапом була розробка логіки персональних добірок. Кожен користувач отримує список новин за особистими інтересами. Новини доступні у кабінеті, а також надходять на пошту у зручний час. Це унікальна інтеграція, яка відповідає на головні запити до новинних сайтів: менше хаосу, більше важливого.