Новий функціонал допоможе відфільтрувати все зайве та залишатися в курсі головного. Як створити власний кабінет на сайті 24 Каналу – розповідаємо далі.

Зверніть увагу Налаштуйте свою стрічку новин: 24 Канал запустив персональні кабінети для читачів

Як створити власний кабінет?

Щоб створити власний кабінет, перейдіть на сторінку реєстрації й оберіть зручний для вас спосіб авторизації: за номером телефону, через Google, Facebook, e-mail чи Apple.

Оберіть час, коли вам зручно читати новини, – вранці, вдень або ввечері.

Підлаштуйте розсилку під свій ритм дня / Фото 24 Каналу

Щоб отримувати тільки корисний та актуальний контент, поділіться своїми інтересами. Також вкажіть номер телефону, щоб ми могли підтвердити ваш акаунт і подбати про безпеку.

Після цього ви перейдете у власний кабінет, де з'являться можливість керувати стрічкою, новини за обраними темами та персональні добірки.



Налаштуйте свою персональну добірку / Фото 24 Каналу

Зверніть увагу! Обрані теми завжди будуть під рукою. Їх можна переглянути в кабінеті як зі смартфона, так і ПК.

До речі, персоналізовані добірки формуються під ваш ритм дня і надходять у зручний для вас час. Читайте тоді, коли зручно.

Долучайтеся до Спільноти 24. Більше не потрібно витрачати години на пошук актуальних новин. Ви отримуєте важливе на одному ресурсі й маєте більше часу для себе, роботи та відпочинку.

Створіть власний простір новин, що відповідає вашим інтересам / Фото 24 Каналу