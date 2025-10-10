Новый функционал поможет отфильтровать все лишнее и оставаться в курсе главного. Как создать собственный кабинет на сайте 24 Канала – рассказываем далее.

Как создать собственный кабинет?

Чтобы создать собственный кабинет, перейдите на страницу регистрации и выберите удобный для вас способ авторизации: по номеру телефона, через Google, Facebook, e-mail или Apple.

Выберите время, когда вам удобно читать новости, – утром, днем или вечером.

Чтобы получать только полезный и актуальный контент, поделитесь своими интересами. Также укажите номер телефона, чтобы мы могли подтвердить ваш аккаунт и позаботиться о безопасности.

После этого вы перейдете в собственный кабинет, где появятся возможность управлять лентой, новости по выбранным темам и персональные подборки.



Обратите внимание! Избранные темы всегда будут под рукой. Их можно просмотреть в кабинете как со смартфона, так и ПК.

Кстати, персонализированные подборки формируются под ваш ритм дня и приходят в удобное для вас время. Читайте тогда, когда удобно.

