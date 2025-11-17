Благодаря этому можно превратить пассивное чтение в настоящий диалог с редакцией и другими пользователями. Как работает новая функция на сайте 24 Канала – рассказываем далее.

Обратите внимание Настройте свою ленту новостей: 24 Канал запустил персональные кабинеты для читателей

Как комментировать новости на сайте 24 Канала?

Оставить комментарий на сайте 24 Канала легко: достаточно лишь авторизоваться. Для этого нажмите кнопку "Войдите, чтобы оставить комментарий", которая размещена на странице под новостью.

Войдите, чтобы оставить комментарий / Скриншот 24 Канала

Выберите удобный для вас способ авторизации: по номеру телефона, через Google, Facebook, e-mail или Apple. Укажите свое имя или никнейм – они будут отображаться рядом с вашими комментариями. И нажмите кнопку "Завершить".

Делитесь своим мнением в комментариях / Скриншоты 24 Канала

Заметим, пока комментарии доступны только на основном домене 24 Канала и на разделе Экономика.

Важно! Такая авторизация дает возможность не только писать комментарии на сайте 24 Канала, а и создать собственный персональный кабинет.

В персональном кабинете на сайте 24 Канала каждый может настроить новости под себя – выбрать только те темы, которые для вас действительно актуальны. На основе этого формируется уникальная лента без лишних материалов и информационного шума, что делает пользование сайтом быстрее и комфортнее.

Настройте свою ленту новостей в персональном кабинете / Коллаж 24 Канала

Присоединяйтесь к Сообществу 24. Настройте персональную ленту новостей, оставляйте комментарии под материалами на сайте 24 Канала и присоединяйтесь к дискуссиям, потому что ваше мнение для нас действительно важно.