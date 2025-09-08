Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на главу Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі.

Яка ситуація на ЗАЕС?

Гроссі розповів, що наразі залишилася робочою лише одна лінія електропередач поза майданчиком ЗАЕС.

Це створює серйозні ризики для безпеки.

Усі 6 реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і жоден реактор не може бути безпечно запущений за нинішніх умов. Рівень води у водоймі-охолоджувачі знизився до 13,4 метра, наближаючись до порогу в 12,0 метрів, нижче якого виходять з ладу системи охолодження. Заходи щодо ізоляції вхідного каналу пропонують короткострокове полегшення,

– сказав глава МАГАТЕ.

Він зауважив, що потрібне довгострокове рішення – насосна станція.

Нинішня військова діяльність, зокрема й дуже близькі до майданчика ЗАЕС атаки, "викликає глибоке занепокоєння, додаючи стресу та ризику".

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну захоплення Запорізької АЕС на станції було порушено майже всі стовпи ядерної безпеки,

– наголосив Гроссі.

Йдеться про 6 із 7 ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, які у МАГАТЕ визначили на початку повномасштабного вторгнення Росії:

фізична цілісність,

справність обладнання,

відсутність тиску на персонал,

надійне електропостачання,

безперервна логістика,

радіаційний контроль,

функціонування каналів зв'язку.

Поблизу ЗАЕС часто фіксують пожежі та вибухи