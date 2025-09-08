Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на главу Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі.
Яка ситуація на ЗАЕС?
Гроссі розповів, що наразі залишилася робочою лише одна лінія електропередач поза майданчиком ЗАЕС.
Це створює серйозні ризики для безпеки.
Усі 6 реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і жоден реактор не може бути безпечно запущений за нинішніх умов. Рівень води у водоймі-охолоджувачі знизився до 13,4 метра, наближаючись до порогу в 12,0 метрів, нижче якого виходять з ладу системи охолодження. Заходи щодо ізоляції вхідного каналу пропонують короткострокове полегшення,
– сказав глава МАГАТЕ.
Він зауважив, що потрібне довгострокове рішення – насосна станція.
Нинішня військова діяльність, зокрема й дуже близькі до майданчика ЗАЕС атаки, "викликає глибоке занепокоєння, додаючи стресу та ризику".
Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну захоплення Запорізької АЕС на станції було порушено майже всі стовпи ядерної безпеки,
– наголосив Гроссі.
Йдеться про 6 із 7 ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, які у МАГАТЕ визначили на початку повномасштабного вторгнення Росії:
фізична цілісність,
справність обладнання,
відсутність тиску на персонал,
надійне електропостачання,
безперервна логістика,
радіаційний контроль,
функціонування каналів зв'язку.
Поблизу ЗАЕС часто фіксують пожежі та вибухи
У серпні було задимлення у районі вантажного порту АЕС. Він розташований за межами охоронюваного периметра станції. Тоді повідомлялося, що на протилежному березі колишнього Каховського водосховища горів сухостій та прибережна рослинність.
Того ж місяця росіяни продовжували обстрілювати один з допоміжних об'єктів поруч із майданчиком станції приблизно за 1200 метрів від неї. Тоді там лунали вибухи та було задимлення.
У липні над Запорізькою АЕС також здіймався дим – поблизу Енергодара горів ліс. Глава ЦПД Коваленко припустив, що це міг бути кинутий росіянами недопалок. Через цю пожежу в окупованій частині області деякий час не було світла та води.