Як виявилося, на протилежному березі колишнього Каховського водосховища горить сухостій та прибережна рослинність. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Нікопольську РВА.

Що відомо про пожежу біля ЗАЕС?

Окрім заяви місцевої влади, у Міненерго повідомили, що задимлення фіксується в районі вантажного порту АЕС. Точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюють.

Наголошується, що вантажний порт розташований за межами охоронюваного периметра ЗАЕС.

Цей інцидент вкотре привертає увагу до загроз, які створює російська окупація найбільшого ядерного об'єкта в Європі. Постійне розміщення російськими військовими своєї техніки та особового складу на території ЗАЕС, а також безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки,

– написали у Міненерго.

Там зауважили, що будь-які провокації чи військові дії можуть стати причиною непередбачуваних та катастрофічних наслідків для всього континенту.

"Єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки є негайна та повна демілітаризація і деокупація Запорізької АЕС та повернення її під повний контроль легітимного оператора – українського ДП НАЕК "Енергоатом"", – додали у Міненерго.