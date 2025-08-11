Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.

До теми МАГАТЕ зафіксувало вибухи біля ЗАЕС: знову загроза ядерній безпеці

Що відомо про обстріл Зовнішнього кризового центру ЗАЕС?

У Міненерго зазначили, що, на щастя, внаслідок удару по Зовнішньому кризовому центру ЗАЕС у Запоріжжі 10 серпня ніхто з працівників не постраждав. Але сама будівля офісу зазнала часткових руйнувань.

Зовнішній кризовий центр є невіддільною частиною системи безпеки станції. В умовах, коли окупаційне керівництво ЗАЕС блокує автоматичну передачу даних про ядерний та радіаційний стан через систему IRMIS МАГАТЕ, саме фахівці цього центру ведуть безперервний моніторинг радіаційної обстановки в зоні спостереження на підконтрольній Україні території,

– пояснили у міністерстві.

Там також наголосили, що єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки та стабільності в регіоні є повна демілітаризація Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль законного оператора – АТ "НАЕК "Енергоатом".

"Напад на інфраструктуру, що веде моніторинг радіаційної обстановки, є ще одним доказом безвідповідальної політики агресора, який нехтує всіма нормами міжнародного права. Росіяни вкотре доводять, що їхні дії створюють реальну загрозу ядерній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту", – наголосила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

Міненерго також закликало міжнародні організації та іноземних партнерів посилити санкційний тиск на агресора та вжити невідкладних заходів для припинення обстрілів об'єктів ядерної інфраструктури України.