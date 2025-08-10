У проміжку між 17:50 та 17:55 російські військові здійснили обстріл обласного центру авіабомбами. Внаслідок атаки частково зруйновані дві будівлі цивільної інфраструктури, автомобілі та поруч розташовані будинки, передає 24 Канал.

Які наслідки удару по автовокзалу у Запоріжжі?

Станом на 20:00 відомо про 19 постраждалих. Вони отримали множинні мінно-вибухові травми кінцівок, голови, черевної порожнини.

Руїни автовокзалу / Фото ОВА і ДСНС

Окрім автовокзалу, пошкоджені сім багатоквартирних будинків та нежитлові приміщення.

Ліквідація наслідків обстрілу Запоріжжі: відео ДСНС

До слова, раніше окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровщину. Найбільших пошкоджень зазнав Синельниківський район, де постраждали інфраструктура та приватні будинки.

Окупанти пояснили свій удар по залізничному вузлу на Дніпропетровщині, тим, що він нібито слугував логістичним шляхом для ЗСУ.

Вночі 10 серпня Чугуївський район зазнав атак ворога, зокрема постраждав дитячий садок, складська будівля та інші об'єкти.