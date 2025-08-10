Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Які наслідки обстрілу на Дніпропетровщині?

Внаслідок нічної атаки в Синельниковому сталося декілька займань.

Там пошкоджена інфраструктура. Руйнування є на транспортному підприємстві,

– написав Сергій Лисак.

Пошкоджень зазнали два приватних будинки.

Під ворожим ударом опинилися також Васильківська та Межівська громади: там потрощені адмінбудівля та оселя місцевих.

Згодом голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський повідомив, що на Дніпропетровщині росіяни здійснили черговий масований наліт на залізничний вузол, зокрема на вокзал.

На щастя, чергових працівників вчасно евакуювали, тож обійшлося без жертв. Перцовський наголосив, що відновлювальні роботи розпочалися з самого ранку.

В Укрзалізниці також повідомили, що російський обстріл спричинив тимчасове скасування поїздів та зміну маршрутів курсування через станцію Синельникове-1.

Зокрема, тимчасово скасовуються поїзди:

6107 Синельникове-1 – Дніпро-Головний

6272 Синельникове-1 – Самійлівка

6277 Самійлівка – Дніпро-Головний

6583 Синельникове-1 – Запоріжжя-2

6185 Синельникове-1 – Дніпро-Головний

6104 Синельникове-1 – Чаплине

6148 Чаплине – Демурине

6143 Демурине – Чаплине

6141 Чаплине – Дніпро-Головний

7201 Синельникове-1 – Дніпро-Головний

6533/6534 Запоріжжя-2 – Синельникове-1

6548/6547 Синельникове-1 – Запоріжжя-2

6109 Демируне – Дніпро-Головний

6110 Дніпро-Головний – Чаплине.

7401 Синельникове-1 – Дніпро-Головний.

Поїзд №7202 Кам'янське-Пасажирське – Дніпро-Головний курсуватиме за зміненим маршрутом (замість Камʼянське-Пасажирське – Синельникове-1).

Цієї ночі під ударом також була Нікопольщина – туди ворог скерував FPV-дрони та важку артилерію. За даними ОВА, росіяни вдарили по райцентру, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадах.

Російські війська атакували дронами та артилерією / Фото: Дніпропетровська облрада