Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про атаку "Шахедами" 10 серпня?

З 23:00 9 серпня агресор атакував Україну 100 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Росіяни запускали дрони з кількох напрямків, – Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також Гвардійське в окупованому Криму.

Черговий повітряний напад терористів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни,

– зазначили Повітряні сили.

Також додали, що зафіксовано влучання 30 ворожих безпілотників на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини й Чернігівщини. Ще на 3 локаціях – падіння збитих (уламки).