24 Канал збирає дані про повітряні атаки Росії проти України в ніч на 10 серпня. Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога!
Де зараз тривога в Україні та де летять "Шахеди" 9 – 10 серпня
Велика група "Шахедів" на півночі Чернігівщини та Сумщини прямує курсом на південь. Поки що тривога охопила переважно північні області України. Група ворожих ударних БпЛА з Брянської області на північ Чернігівщини.23:17, 9 серпня23:08, 9 серпня22:54, 9 серпня
