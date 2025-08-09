24 Канал собирает данные о воздушных атаках России против Украины в ночь на 10 августа. Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога!
Где сейчас тревога в Украине и где летят "Шахеды" 9 – 10 августа
Большая группа "Шахедов" на севере Черниговщины и Сумщины направляется курсом на юг. Пока тревога охватила преимущественно северные области Украины. Группа вражеских ударных БпЛА из Брянской области на север Черниговщины.23:17, 9 августа23:08, 9 августа22:54, 9 августа
