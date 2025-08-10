Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
Какие последствия обстрела на Днепропетровщине?
В результате ночной атаки в Синельниково произошло несколько возгораний.
Там повреждена инфраструктура. Разрушения есть на транспортном предприятии,
– написал Сергей Лысак.
Повреждения получили два частных дома.
Под вражеским ударом оказались также Васильковская и Межевская громады: там разбиты админздание и дом местных.
Позже председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский сообщил, что на Днепропетровщине россияне совершили очередной массированный налет на железнодорожный узел, в частности на вокзал.
К счастью, дежурных работников вовремя эвакуировали, поэтому обошлось без жертв. Перцовский отметил, что восстановительные работы начались с самого утра.
В Укрзализныце также сообщили, что российский обстрел вызвал временную отмену поездов и изменение маршрутов курсирования через станцию Синельниково-1.
В частности, временно отменяются поезда:
- 6107 Синельниково-1 – Днепр-Главный
- 6272 Синельниково-1 – Самойловка
- 6277 Самойловка – Днепр-Главный
- 6583 Синельниково-1 – Запорожье-2
- 6185 Синельниково-1 – Днепр-Главный
- 6104 Синельниково-1 – Чаплино
- 6148 Чаплино – Демурино
- 6143 Демурино – Чаплино
- 6141 Чаплино – Днепр-Главный
- 7201 Синельниково-1 – Днепр-Главный
- 6533/6534 Запорожье-2 – Синельниково-1
- 6548/6547 Синельниково-1 – Запорожье-2
- 6109 Демируне – Днепр-Главный
- 6110 Днепр-Главный – Чаплино.
- 7401 Синельниково-1 – Днепр-Главный.
Поезд №7202 Каменское-Пассажирское – Днепр-Главный будет курсировать по измененному маршруту (вместо Каменское-Пассажирское – Синельниково-1).
Этой ночью под ударом также была Никопольщина – туда враг направил FPV-дроны и тяжелую артиллерию. По данным ОВА, россияне ударили по райцентру, Мировской, Марганецкой и Покровской громадах.
Российские войска атаковали дронами и артиллерией / Фото: Днепропетровский облсовет