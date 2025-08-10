Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Какие последствия обстрела на Днепропетровщине?

В результате ночной атаки в Синельниково произошло несколько возгораний.

Там повреждена инфраструктура. Разрушения есть на транспортном предприятии,

– написал Сергей Лысак.

Повреждения получили два частных дома.

Под вражеским ударом оказались также Васильковская и Межевская громады: там разбиты админздание и дом местных.

Позже председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский сообщил, что на Днепропетровщине россияне совершили очередной массированный налет на железнодорожный узел, в частности на вокзал.

К счастью, дежурных работников вовремя эвакуировали, поэтому обошлось без жертв. Перцовский отметил, что восстановительные работы начались с самого утра.

В Укрзализныце также сообщили, что российский обстрел вызвал временную отмену поездов и изменение маршрутов курсирования через станцию Синельниково-1.

В частности, временно отменяются поезда:

6107 Синельниково-1 – Днепр-Главный

6272 Синельниково-1 – Самойловка

6277 Самойловка – Днепр-Главный

6583 Синельниково-1 – Запорожье-2

6185 Синельниково-1 – Днепр-Главный

6104 Синельниково-1 – Чаплино

6148 Чаплино – Демурино

6143 Демурино – Чаплино

6141 Чаплино – Днепр-Главный

7201 Синельниково-1 – Днепр-Главный

6533/6534 Запорожье-2 – Синельниково-1

6548/6547 Синельниково-1 – Запорожье-2

6109 Демируне – Днепр-Главный

6110 Днепр-Главный – Чаплино.

7401 Синельниково-1 – Днепр-Главный.

Поезд №7202 Каменское-Пассажирское – Днепр-Главный будет курсировать по измененному маршруту (вместо Каменское-Пассажирское – Синельниково-1).

Этой ночью под ударом также была Никопольщина – туда враг направил FPV-дроны и тяжелую артиллерию. По данным ОВА, россияне ударили по райцентру, Мировской, Марганецкой и Покровской громадах.

Российские войска атаковали дронами и артиллерией / Фото: Днепропетровский облсовет