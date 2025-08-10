Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Івана Федорова.

Які наслідки удару по Запоріжжю 10 серпня?

Вибухи у Запорізькій області пролунали близько шостої вечора.

Федоров назвав, куди влучив ворог. На жаль, відомо і про постраждалих.

Попередньо, двоє постраждалих внаслідок ворожого удару по об'єкту транспортної інфраструктури,

– написав глава ОВА.

За кілька хвилин Федоров уточнив: постраждалих уже троє, вони у стані середньої тяжкості. Всім надається допомога.

