Дарницький район – один із найбільших і найновіших у Києві. Він поєднує як нові житлові масиви – Позняки, Осокорки, Харківський, так і стару забудову, має значну промислову та інженерну інфраструктуру. Під час повномасштабного вторгнення район зазнав обстрілів і руйнувань, але не впав у занепад і став прикладом швидкої відбудови та адаптації до нової реальності.

Тут розташовані важливі для міста об’єкти – Бортницька станція аерації та сміттєспалювальний завод "Енергія". Застарілі об'єкти, які вкрай важливі для Києва. Серед інших проблемних місць – недобудований Дарницький вокзал та екопарк Осокорки. Крім того, серед проблем району – питання укриттів, громадського транспорту, розвитку освіти та підтримки ветеранів.

24 Канал продовжує цикл розмов з очільниками столичних районів – цього разу ми поспілкувалися з головою Дарницької РДА Олександром Ковтуновим про стан району, проблеми та плани на майбутнє.

Як Дарниця відновлює пошкоджені обстрілами будинки?

На початку повномасштабної війни Дарницький район зазнав ракетних ударів – серед перших від російських ракет постраждали житлові будинки біля райадміністрації. Пошкодження були такими, що споруди потребували складних інженерних рішень і повного відновлення.

Так, у 2022 році серйозно постраждали будинки на вулицях Крушельницької та Кошиця.



Один із відремонтованих після влучань будинків / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

На сьогодні всі об’єкти з важкими пошкодженнями того періоду вже відновлені, але робота триває, оскільки росіяни не зупиняють обстріли, каже Ковтунов. Нещодавно в будинок на вулиці Пчілки влучив безпілотник, пошкодивши міжквартирну стіну. Відновлення відбуватиметься за кошти резервного фонду, а роботи виконуватиме спеціалізоване підприємство, яке має необхідну техніку та досвід.

Маємо один будинок із серйозними пошкодженнями – на Пчілки, 2. Решта – це об’єкти з помірними ушкодженнями, які ми можемо відновлювати власними силами за кошти спеціального фонду,

– пояснює Олександр Ковтунов.

Серед пошкоджених під час останніх обстрілів будинків – багатоповерхівка на вулиці Чавдар, яка потребує заміни вікон.

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Цей будинок відновлюватиметься за двома програмами, розповів Ковтунов:

це програма єВідновлення,

а також через резервний фонд.



Пошкоджений будинок на вулиці Чавдар / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Що відомо про Дарницький район? Дарницький район був офіційно створений 3 квітня 1935 року, коли було виділено адміністративну одиницю, що охоплювала вісімнадцять населених пунктів лівого берега, які до 1923 року входили до складу Чернігівської губернії, а згодом були приєднані до Києва через Броварський район та підпорядковані Київському міському радянському виконкому. У 1969 році через значне зростання населення – понад півмільйона людей – частина Дарницького району була виокремлена в новостворений Дніпровський район. Згодом з'явився ще один район новобудов – Харківський. У процесі адміністративної реформи 2001 року сучасні межі району було остаточно переглянуто, колишній Харківський район увійшов до складу оновленого Дарницького району.



Нині за оцінками на 1 лютого 2022 року у межах сучасного Дарницького району проживає приблизно 347,5 тисячі осіб, що робить його одним із найбільш густонаселених районів Києва. На території Дарницького району розташовано важливі об’єкти, серед яких фармацевтична фірма "Дарниця", сміттєспалювальний завод "Енергія" та Бортницька станція аерації. До складу району входять такі житлові масиви та територіальні одиниці, як Нова Дарниця, Харківський масив, Позняки, Осокорки, села Позняки та Осокорки, Бортничі, ДВРЗ, Рембаза, а також Червоний Хутір – деякі з них з промисловими зонами, що суміжні з житловими кварталами.



Проспект Бажана та Південний міст / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Комунальна інфраструктура: що ремонтують у районі?

Дарницький район, хоча й має найновішу забудову, але, як і інші частини Києва, має зношені інженерні мережі. Проблеми виявляються під час гідравлічних випробувань, і навіть новобудови не застраховані від проривів. Найбільше уваги, за словами очільника РДА, приділяють заміні покрівель і ремонту ліфтів – ці напрямки стали пріоритетними.

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Особливої уваги потребує стара забудова – "сталінки", "хрущовки" та панельні будинки, їх можна зустріти у Новій Дарниці та на Харківському. Тут проводять утеплення торцевих стін, заміну вікон у під’їздах, ремонти фасадів і покрівель.

Важливо! На капітальний ремонт і заміну ліфтів заплановано близько 115 мільйонів гривень – сума, яка є рекордною не лише для району, а й для Києва загалом. Роботи охоплять приблизно 45 будинків, а програма фінансування передбачає як співфінансування, так і інші джерела.

Покрівлі та ліфти – це наші головні болючі теми. На ліфти цього року виділено близько 115 мільйонів гривень – рекорд не лише для району, а й для всього міста,

– зазначає Ковтунов.

Екологічні виклики: завод "Енергія" та Бортницька станція аерації

Дарницький район залишається найбільш навантаженим у Києві в екологічному плані. На його території працюють два великі промислові об’єкти – сміттєспалювальний завод "Енергія" та Бортницька станція аерації. Обидва суттєво впливають на стан атмосферного повітря, хоча районна адміністрація не має прямого впливу на їхню діяльність. Мешканці наразі не спостерігають явних порушень екологічного законодавства, але об’єкти застаріли й не відповідають сучасним стандартам, зазначає керівник Дарниці.

Сміттєспалювання у більшості європейських країн заборонене, наголошує Ковтунов, але "Енергія" залишається єдиним підприємством в Україні, що займається цим на промисловому рівні. Завод не здатен переробити весь обсяг відходів, що збирається у столиці, а міські полігони вже переповнені. Питання модернізації Бортницької станції аерації обговорюється роками, зокрема й за участі міжнародних донорів, але чіткої інформації про хід робіт немає.

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Ми вже підійшли до межі, коли необхідно впроваджувати новітні технології утилізації відходів. Мовиться не лише про тверді побутові, а й про інші види відходів. Наш завод "Енергія" не відповідає сучасним нормам і не може утилізувати всі відходи міста. Потрібно терміново впроваджувати новітні технології, інакше полігони дуже скоро стануть непридатними,

– каже голова РДА.



Олександр Ковтунов / Фото надане 24 Каналу Дарницькою РДА

Екопарк Осокорки та захист зелених зон

На території району також розташований екопарк Осокорки, який став предметом судових суперечок через спроби забудови – вже майже десяток років на місці озер та луків намагаються збудувати житло. За наявною інформацією, суд підтримав позов щодо заборони будівництва на цій території.

Що відомо про екопарк Осокорки? Екопарк Осокорки – це ландшафтна рекреаційна зона на лівому березі Дніпра з озерами Небреж, Тягле, Мартишів та прилеглими луками, яка має охоронний статус як заказник місцевого значення "Осокорківські луки". Активісти з Громадської організації "Екопарк Осокорки" ведуть боротьбу за його збереження понад вісім років, роками блокуючи спроби забудови території.



Забудова території почалася задля реалізації проєкту ЖК "H2O" – раніше "Патріотика на озерах" – компанією Stolitsa Group (ТОВ "Контактбудсервіс"), яка у 2005 році взяла в оренду близько 176 гектарів землі для будівництва 43 багатоповерхівок біля озер. Меморандум у 2021 році між забудовником, Мінрегіоном та МВС мав узаконити передачу екопаркових земель у забудову в обмін на добудову житла постраждалим інвесторам банку "Аркада", але ця схема викликала критику, зокрема через можливі конфлікти інтересів та використання помилкового приводу для освоєння цінної природної зони.



У 2023 – 2024 роках активісти повідомляли про незаконну вирубку дерев у межах екопарку та засипання будівельним сміттям каналів між озерами, що посилювало екологічну загрозу зоні. У березні 2024 року сталася масштабна пожежа на території наближеній до будівництва; активісти підозрювали навмисний підпал, хоча забудовник заявив, що не причетний до цієї ситуації. Київська міська адміністрація відмовилася обмежити під’їзд будівельної техніки до природної зони, навіть після того, як у петиції киян про заборону доступу було зібрано близько 7 000 підписів. Судова кампанія тривала роками. У 2018 році активісти програли в першій інстанції, але виграли апеляцію; далі справу затягували до касації та передачі від Окружного адмінсуду Києва до Волинського Окружного суду після реформи судової системи.

Нарешті, 25 квітня 2025 року Волинський окружний адміністративний суд скасував дозвіл на будівництво ТОВ "Контактбудсервіс" на території екопарку, мотивуючи рішення відсутністю правових підстав і порушенням законодавства. Представники ГО зазначили, що тепер будь-яка спроба продажу квартир у ЖК "H2O" може кваліфікуватися як шахрайство. Утім, забудовник оголосив про намір оскаржити рішення в апеляції, заявивши, що дозвіл ще чинний та суд нібито виніс рішення з порушеннями процесуального права.

Отже, офіційно наразі будівництво на території екопарку заборонене, однак остаточне вирішення залежить від наступних судових інстанцій. Тим часом цей конфлікт викристалізувався як серйозний кейс захисту природної зони від забудови, де поєдналися екологічна активність громади, юридичні спори та суперечливі державні меморандуми з інвесторами.

Адміністрація району наголошує на необхідності збереження зелених зон і зазначає, що детальнішу інформацію можуть надати у департаменті екології, який був стороною у справі.

Суд підтримав позов про заборону будівництва в екопарку Осокорки. Це важливий крок для збереження нашої екосистеми,

– говорить Ковтунов.

Проблемні території й транспортне сполучення нових мікрорайонів

У Дарницькому районі є низка занедбаних територій, які не перебувають на балансі комунальних підприємств. Серед таких – територія навколо Дарницького вокзалу, основний корпус якого стоїть недобудований уже близько двох десятків років. Відсутність балансоутримувача унеможливлює витрачання бюджетних коштів на благоустрій.

Це стосується і міжквартальних проїздів, і зелених зон. Проблема є системною для всього міста, адже без оформлення балансу жодні офіційні роботи неможливі.

Якщо територія не на балансі – ми не можемо витрачати на неї кошти. Це одна з найбільших проблем у благоустрої міста,

– зауважує Ковтунов.

У нових житлових мікрорайонах Дарницького району існує проблема з громадським транспортом. Деякі маршрути закриваються через збитковість, як, наприклад, маршрут до селища Бортничі. Приватні перевізники відмовляються працювати через високі витрати та нестачу водіїв.

Департамент транспорту планує закупити малогабаритні автобуси для обслуговування збиткових маршрутів, але поки що це лише плани.

Навіть якщо оголосити конкурс на маршрут, немає гарантії, що перевізник погодиться. Тому місто розглядає варіант власних малих автобусів для проблемних напрямків,

– пояснює голова РДА.

Освіта та укриття: яка ситуація в Дарницькому районі?

У Дарницькому районі ситуація з дитячими садками та школами залежить від мікрорайону. В новобудовах навчальні заклади працюють із максимальним навантаженням – у дитсадках постійні черги, а батькам складно влаштувати дитину в найближчу школу чи садок.

Натомість у Старій Дарниці ситуація інша – через зменшення кількості дітей деякі заклади працюють не на повну потужність. У садках, де раніше було 14 груп, зараз функціонує лише шість або сім, наводить показники голова району. Районна адміністрація прагне зберегти ці заклади, щоб вони не закривалися через зниження відвідуваності.

Ми намагаємося підтримувати баланс, щоб дитсадки, навіть із меншою кількістю дітей, залишалися відкритими та працювали, а не ставали збитковими,

– зазначає Олександр Ковтунов.

У районі працює понад 60 дитячих садочків, усі школи мають укриття. Додатково триває пошук приміщень для облаштування нових найпростіших укриттів, зокрема й модульних, які можна розмістити біля зупинок.

Важливо! Фонд захисних споруд району складає 577 об’єктів, з яких сховищ 42, споруд подвійного призначення – 6, найпростіших укриттів – 529. Серед дитячих садочків у районі працює 59 з 62, до наступного року будуть працювати всі 62 завдяки добудові укриттів.

У Дарницькому районі провели повне обстеження всіх житлових будинків, щоб виявити придатні для використання підвали. За словами голови РДА, це була масштабна робота, яка охопила буквально кожен будинок. В результаті у 2024 році знайшли ще 15 нових об’єктів, де розпочали капітальні ремонти. До кінця року кількість найпростіших укриттів у районі зросте на ці п’ятнадцять.

Попри це, забезпеченість укриттями залишається нерівномірною. У районах із переважно приватною одноповерховою забудовою, як-от Бортничі, належних захисних споруд немає взагалі. Ситуація частково може змінитися завдяки новим будівельним нормам, які дозволяють зводити модульні укриття. Такі конструкції планують встановлювати у місцях масового скупчення людей, наприклад, біля зупинок громадського транспорту.

Ми обстежили всі будинки району та знайшли додатково 15 підвальних приміщень, де вже йде ремонт. Але не вся територія забезпечена укриттями, тому розглядаємо варіант модульних наземних споруд на 50 – 70 осіб, які зможуть захистити хоча б від уламків,

– додає Ковтунов.

Як у Дарницькому районі підтримують ветеранів?

У Дарницькому районі активно розвивають інфраструктуру підтримки військовослужбовців, які повертаються до цивільного життя. Найбільшим проєктом є створення Kyiv Military Hub у приміщенні колишнього кінотеатру "Промінь". Це буде потужний центр соціального супроводу ветеранів, сімей загиблих та зниклих безвісти, який надаватиме широкий спектр послуг мешканцям району. Відкриття планують вже цього року.

Окрім цього, у районі функціонують хаби, що надають психологічну підтримку не лише ветеранам, а й сім’ям загиблих і вимушено переміщеним особам. Тут можна отримати індивідуальні консультації та пройти групові заняття з відновлення психологічної стійкості.

Ми приділяємо багато уваги тому, щоб ветерани своєчасно отримували допомогу. Особливо важлива психологічна підтримка, адже від неї залежить успішна адаптація до мирного життя,

– наголошує Олександр Ковтунов.

Окремі громадські організації в Дарницькому районі пропонують безплатну фізичну реабілітацію. Серед програм — плавання, підводне занурення, катання на сапах, а також іпотерапія. Районна адміністрація співпрацює з ГО "Реабілітаційні сили України", щоб розширювати можливості для відновлення здоров’я та психологічного стану захисників.