Обвал сходів на станції швидкісного трамвая "Романа Шухевича" на Троєщині у Києві взимку 2024 року став тривожним сигналом як для міської влади, так і для пасажирів громадського транспорту столиці.

Чи безпечно взагалі користуватися швидкісним трамваєм на Троєщині, який не ремонтувався з 2012 року. У листопаді 2024 року КП "Київпастранс" оголосило тендер на капітальний ремонт станції, який має відбутися до кінця серпня 2025 року. Але ремонтні роботи на станції досі не почалися.

Чи має ця компанія-переможець досвід у будівництві й ремонті транспортних об'єктів та які роботи заплановані в межах проекту – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Як усе починалося Лівобережна лінія швидкісного трамвая в Києві – це історія нереалізованого потенціалу. Ідея полягала у створенні ефективного та швидкого транспорту для мешканців лівобережних районів столиці. Однак через низку проблем і відсутність стратегічного бачення лінія перетворилася на привид київської транспортної інфраструктури.



Проєктування лінії почалося ще у 80-х роках минулого століття, коли Київ активно розширювався на Лівому березі. Планувалося створити сучасний швидкісний трамвай, який би з'єднував густонаселені масиви зі станціями метро та між собою. Передбачалося, що трамвай прямуватиме від станції метро "Позняки" через проспект Григоренка, далі – повз метро "Лівобережна" до Троєщини.



Перший відрізок лінії відкрили у 2000 році. Він з'єднував житловий масив Вигурівщина-Троєщина з проспектом Шухевича (тоді – Ватутіна), де пасажири мали можливість пересісти на тролейбуси та автобуси до правого берега. Це виглядало як непогане тимчасове рішення, проте згодом тимчасовість перетворилася на постійну реальність. У 2012 році лінію добудували до міської електрички та зробили зручну пересадку на станцію "Троєщина-2" (нині – "Райдужний"). Третій подих лінія отримала у 2020-х роках, коли у 2022 році "Укрзалізниця" перезапустила міську електричку, а у 2024-му місто запустило повз станцію "Райдужний" два автобусних маршрути до центру міста.



Основна проблема лінії – відсутність безпосереднього з'єднання з центром міста. Ідея була хорошою, але без інтеграції з метро вона втрачала сенс.



Будівництво шляхопроводу швидкісного трамвая у 1990-х роках / Архівне фото

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Обвал сходів на станції "Шухевича": хронологія подій

Минали роки без ремонту, й інфраструктура лінії дедалі більше занепадала. Це призвело до того, що на станції "Романа Шухевича" взимку з 2023 на 2024 рік обвалилися сходи.

Першими про це повідомили активісти "Пасажири Києва", звернувши увагу на аварійний стан конструкцій. Вони зазначили, що частина сходів була закрита вже близько року, а інформація про обвал з'явилася лише після громадського резонансу. Через це пасажири змушені були долати великі відстані та користуватися небезпечним переходом без належної розмітки та знаків.



Будівництво лінії швидкісного трамвая на Троєщині у 1990-х роках / Архівне фото

У "Київпастрансі" тоді відповіли, що аварійний сходовий прогін уже понад місяць був закритий для пасажирів, а наразі тривають проєктні роботи для капітального ремонту станції. З міркувань безпеки рух ділянкою, де заплановані першочергові ремонтні роботи, обмежили, а для пасажирів організували тимчасову схему проходу на станцію "Романа Шухевича" через автомобільний шляхопровід. Майже півтора року по тому на станцію досі можна потрапити цим шляхом.

У жовтні 2024 року у системі електронних закупівель Prozorro оголосили тендер на капітальний ремонт станції. Початкова ціна робіт — 12 533 675 гривень. Передбачався ремонт сходів, зміцнення фасаду сталевими балками, бетонування конструкцій, заміна перекриттів, укладання нової тротуарної плитки, відновлення металевих огорож, парапетів і покриття стін. Аукціон мали провести 7 листопада, а завершити ремонт мають до 30 серпня 2025 року. Однак тоді торги не відбулися.

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Що зараз відбувається на станції "Шухевича"

Станція "Романа Шухевича" станом на весну 2025 року – досі без ремонту. Потрапити на платформи можна через стежки навколо автомобільного шляхопроводу та вузьким технічним проходом уздовж колій. На сходах – величезні діри.

24 Канал звернувся до КМДА із запитом про стан ремонтних робіт на станції, однак отримав у відповідь лише посилання на тендер. Його ми й проаналізували.

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Стан станції "Шухевича" у березні 2025 року / Фото Лева Шевченка, 24 Канал

Як ідеться в оприлюдненій на Prozorro інформації, переможцем аукціону стало ТОВ "ІМПЕРІЯ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ", яке запропонувало виконати роботи за 12 508 441,20 грн з ПДВ.

Деталі тендеру такі:

очікувана вартість: 12 533 674,51 грн з ПДВ;

планується, що ремонтні роботи будуть завершені до 30 серпня 2025 року;

мінімальний крок пониження ціни: 62 668,37 грн.

Згідно з тендерною документацією, заплановано:

ремонт та підсилення залізобетонних конструкцій, зокрема сходів;

зміцнення фасаду сталевими балками та його бетонування;

укладання нових перекриттів;

заміна старої бруківки на тротуарну плитку;

оновлення металевих огорож і парапетів;

відновлення покриття стін та металевих поверхонь.

Що відомо про переможця тендеру

ТОВ "ІМПЕРІЯ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ" – компанія, зареєстрована 15 січня 2014 року, з основним видом діяльності – неспеціалізована гуртова торгівля. Проте, згідно з даними YouControl, підприємство також має зареєстровані види діяльності, пов'язані з будівництвом та виробництвом будівельних матеріалів, зокрема:​

виробництво виробів із бетону для будівництва;

виробництво бетонних розчинів, готових для використання;

будівництво житлових і нежитлових будівель;

будівництво доріг і автострад та інші будівельно-монтажні роботи.​

Компанія активно бере участь у публічних закупівлях через систему Prozorro. Зокрема, вона виступала учасником у 130 закупівлях, з яких у 53 випадках стала переможцем на загальну суму 81,88 мільйона гривень. Було підписано 48 договорів на суму 72,56 мільйона гривень. Однак детальна інформація про конкретні будівельні проєкти у Києві, в яких брала участь компанія, у відкритих джерелах не розкривається. ​

Попри заявлені види діяльності та участь у публічних закупівлях, конкретні відомості про реалізовані будівельні проекти ТОВ "ІМПЕРІЯ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ" у Києві у відкритих джерелах знайти складно.