Обвал лестницы на станции скоростного трамвая "Романа Шухевича" на Троещине в Киеве зимой 2024 года стал тревожным сигналом как для городских властей, так и для пассажиров общественного транспорта столицы.

Безопасно ли вообще пользоваться скоростным трамваем на Троещине, который не ремонтировался с 2012 года. В ноябре 2024 года КП "Киевпастранс" объявило тендер на капитальный ремонт станции, который должен состояться до конца августа 2025 года. Но ремонтные работы на станции до сих пор не начались.

Имеет ли эта компания-победитель опыт в строительстве и ремонте транспортных объектов и какие работы запланированы в рамках проекта – читайте в материале 24 Канала.

Как все начиналось Левобережная линия скоростного трамвая в Киеве – это история нереализованного потенциала. Идея заключалась в создании эффективного и быстрого транспорта для жителей левобережных районов столицы. Однако из-за ряда проблем и отсутствия стратегического видения линия превратилась в призрак киевской транспортной инфраструктуры.



Проектирование линии началось еще в 80-х годах прошлого века, когда Киев активно расширялся на Левом берегу. Планировалось создать современный скоростной трамвай, который бы соединял густонаселенные массивы со станциями метро и между собой. Предполагалось, что трамвай будет следовать от станции метро "Позняки" через проспект Григоренко, далее – мимо метро "Левобережная" до Троещины.



Первый отрезок линии открыли в 2000 году. Он соединял жилой массив Выгуровщина-Троещина с проспектом Шухевича (тогда – Ватутина), где пассажиры имели возможность пересесть на троллейбусы и автобусы до правого берега. Это выглядело как неплохое временное решение, однако впоследствии временность превратилась в постоянную реальность. В 2012 году линию достроили до городской электрички и сделали удобную пересадку на станцию "Троещина-2" (ныне – "Радужный"). Третье дыхание линия получила в 2020-х годах, когда в 2022 году "Укрзализныця" перезапустила городскую электричку, а в 2024-м город запустил мимо станции "Радужный" два автобусных маршрута в центр города.



Основная проблема линии – отсутствие непосредственного соединения с центром города. Идея была хорошей, но без интеграции с метро она теряла смысл.



Строительство путепровода скоростного трамвая в 1990-х годах / Архивное фото

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Обвал лестницы на станции "Шухевича": хронология событий

Шли годы без ремонта, и инфраструктура линии все больше приходила в упадок. Это привело к тому, что на станции "Романа Шухевича" зимой с 2023 на 2024 год обвалилась лестница.

Первыми об этом сообщили активисты "Пассажиры Киева", обратив внимание на аварийное состояние конструкций. Они отметили, что часть лестницы была закрыта уже около года, а информация об обвале появилась лишь после общественного резонанса. Из-за этого пассажиры вынуждены были преодолевать большие расстояния и пользоваться опасным переходом без надлежащей разметки и знаков.



Строительство линии скоростного трамвая на Троещине в 1990-х годах / Архивное фото

В "Киевпастрансе" тогда ответили, что аварийный лестничный прогон уже более месяца был закрыт для пассажиров, а сейчас продолжаются проектные работы для капитального ремонта станции. Из соображений безопасности движение по участку, где запланированы первоочередные ремонтные работы, ограничили, а для пассажиров организовали временную схему прохода на станцию "Романа Шухевича" через автомобильный путепровод. Спустя почти полтора года на станцию до сих пор можно попасть этим путем.

В октябре 2024 года в системе электронных закупок Prozorro объявили тендер на капитальный ремонт станции. Начальная цена работ – 12 533 675 гривен. Предусматривался ремонт лестницы, укрепление фасада стальными балками, бетонирование конструкций, замена перекрытий, укладка новой тротуарной плитки, восстановление металлических ограждений, парапетов и покрытия стен. Аукцион должны были провести 7 ноября, а завершить ремонт должны до 30 августа 2025 года. Однако тогда торги не состоялись.

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Что сейчас происходит на станции "Шухевича"

Станция "Романа Шухевича" по состоянию на весну 2025 года – до сих пор без ремонта. Попасть на платформы можно через тропинки вокруг автомобильного путепровода и узким техническим проходом вдоль путей. На лестнице – огромные дыры.

24 Канал обратился в КГГА с запросом о состоянии ремонтных работ на станции, однако получил в ответ только ссылку на тендер. Его мы и проанализировали.

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Состояние станции "Шухевича" в марте 2025 года / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Как говорится в обнародованной на Prozorro информации, победителем аукциона стало ООО "ИМПЕРИЯ ДИСТРИБЬЮЦИИ", которое предложило выполнить работы за 12 508 441,20 грн с НДС.

Детали тендера следующие:

ожидаемая стоимость: 12 533 674,51 грн с НДС;

планируется, что ремонтные работы будут завершены до 30 августа 2025 года;

минимальный шаг понижения цены: 62 668,37 грн.

Согласно тендерной документации, запланировано:

ремонт и усиление железобетонных конструкций, в частности лестницы;

укрепление фасада стальными балками и его бетонирование;

укладка новых перекрытий;

замена старой брусчатки на тротуарную плитку;

обновление металлических ограждений и парапетов;

восстановление покрытия стен и металлических поверхностей.

Что известно о победителе тендера

ООО "ИМПЕРИЯ ДИСТРИБЬЮЦИИ" – компания, зарегистрированная 15 января 2014 года, с основным видом деятельности – неспециализированная оптовая торговля. Однако, согласно данным YouControl, предприятие также имеет зарегистрированные виды деятельности, связанные со строительством и производством строительных материалов, в частности:

производство изделий из бетона для строительства;

производство бетонных растворов, готовых для использования;

строительство жилых и нежилых зданий;

строительство дорог и автострад и другие строительно-монтажные работы.

Компания активно участвует в публичных закупках через систему Prozorro. В частности, она выступала участником в 130 закупках, из которых в 53 случаях стала победителем на общую сумму 81,88 миллиона гривен. Было подписано 48 договоров на сумму 72,56 миллиона гривен. Однако подробная информация о конкретных строительных проектах в Киеве, в которых участвовала компания, в открытых источниках не раскрывается.

Несмотря на заявленные виды деятельности и участие в публичных закупках, конкретные сведения о реализованных строительных проектах ООО "ИМПЕРИЯ ДИСТРИБЬЮЦИИ" в Киеве в открытых источниках найти сложно.