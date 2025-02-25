Киев – город с многовековой историей, который сегодня вынужден не только развивать культуру, но и спасать собственное наследие от последствий войны. В 2025 году на охрану и восстановление культурных объектов город выделит более 2 миллиардов гривен, а приоритетом станут те памятники, которые пострадали от обстрелов.

В то же время столица сталкивается с проблемами скандальной застройки и отсутствия безбарьерного доступа, что особенно важно для ветеранов.

Какова ситуация с памятниками в Киеве, почему штрафы за их разрушение остаются низкими и какие здания могут сменить владельца ради их сохранения – об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу с заместителем председателя КГГА в сфере культуры и охраны культурного наследия, депутатом Киевсовета от фракции УДАР Анной Старостенко.



Анна Старостенко / Фото КГГА

Бюджет на культуру: куда идут 2 миллиарда и какие приоритеты отрасли

В этом году сумма, выделенная на финансирование отрасли культуры и охраны культурного наследия из городского бюджета, составляет более 2 миллиардов гривен, рассказала 24 Каналу Анна Старостенко.



Среди задач военного времени для отрасли культуры, по словам Старостенко такие: сохранение творческих коллективов, восстановление культурных учреждений, пострадавших от обстрелов, обеспечение элементов безбарьерности и доступности культурного пространства, обустройство укрытий для посетителей и работников учреждений культуры, а также реинтеграция и психоэмоциональная реабилитация с помощью искусства для пострадавших от войны горожан. На это в основном и направлено бюджетное финансирование.



Кроме бюджетных средств, столица привлечет также и международные гранты, меценатов и социально ответственный бизнес. В частности, одним из приоритетов после начала полномасштабного вторжения стало спасение музейного наследия, говорит Анна Старостенко:

При поддержке ALIPH Foundation (Международный альянс защиты культурного наследия в зоне конфликтов) и Французского института в Украине город смог получить финансирование на модернизацию наших музейных фондохранилищ в сумме более 350 тысяч евро. Благодаря этому нам удалось обеспечить современные технологии обеспечения необходимой температуры, влажности, охраны и противопожарной безопасности. Это позволило оснастить фондохранилища по самым высоким современным стандартам и значительно повысить уровень безопасности коллекций в условиях войны. Усиленная защита поможет сохранить уникальные фонды от уничтожения или повреждения в результате ракетных обстрелов и других военных угроз, что, к сожалению, стали реальностью для украинских музеев.

"В условиях войны одной из важнейших задач в области культуры является восстановление исторической справедливости по отношению к деятелям искусства, которых украл у нас наш северный сосед. В частности, сейчас мы работаем над созданием Музея авангарда в столице, возвращая таким образом Киеву славу центра мирового авангарда. Украинские коллекционеры-меценаты подарили городу 145 музейных предметов из своих частных коллекций для создания этого музея. Общая оценочная стоимость картин и экспонатов достигает 50 миллионов гривен. И это серьезная инвестиция в развитие культуры столицы", – рассказывает Анна Старостенко.

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Поврежденный дом на углу Банковой и Институтской / Фото КГГА

Кроме того, Киев активно сотрудничает с социально ответственным бизнесом, объясняет Старостенко. Например, "Приватбанк" поддержал создание безбарьерной среды в театре драмы и комедии на Левом берегу, ведь он был построен в конце прошлого века и не предусматривал никаких удобств для маломобильных групп населения. Были выделены средства на строительство лифта в заведении в начале 2025 года.

Как защищают столичные памятники

На сегодня штраф за нарушение памятникоохранного законодательства для физического лица составляет 1700 гривен, а для юридического – 17 тысяч. Поэтому нет действенных механизмов, в частности наказания владельцев памятников, которые доводят их до разрушения. Штрафы остаются мизерными и не останавливают недобросовестных владельцев, объясняет заместитель председателя КГГА.

Гостиный двор / Фото КГГА

Для наглядного примера Старостенко приводит Гостиный двор. Это памятник национального значения, который находится в центре Подола в государственной собственности в управлении министерства культуры.

Именно государство, как владелец, несет прямую ответственность за сохранение этого объекта культурного наследия. В течение многих лет мы обращаемся к министерству культуры и Кабинету министров с призывом передать городу этот объект в собственность или выделить средства на проведение неотложных противоаварийных и консервационных работ. Мы осознаем, что в условиях войны существуют другие критические потребности, однако сохранение памятников является не менее важной задачей, что сейчас приобрело особое значение. Ведь культурное наследие – это основа нашей идентичности, которую мы должны защищать так же, как и свои территории,

– говорит собеседница.

В прошлом году, по словам Анны Старостенко, было подано два законопроекта о внесении изменений в охрану культурного наследия (№11 458 и №11 459). Один предусматривает усиление административной ответственности; второй – введение уголовной ответственности за доведение до разрушения памятников. "И там же мы предусматриваем возможность принудительного выкупа объектов культурного наследия в собственность общины, если владелец, например, не придерживается памятникоохранного законодательства", – добавляет Старостенко.

Если владелец будет понимать, что у него штраф в один миллион, два или более гривен, то он не будет доводить памятник до разрушения, считает заместитель председателя КГГА. Эти средства можно будет потратить на реставрационные работы, а не платить их в виде штрафов.

Оба законопроекта еще ждут рассмотрения в парламенте.

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В прошлом году была принята городская целевая программа по охране и сохранению культурного наследия столицы, рассчитанная на три года (2025-2027). По словам Анны Старостенко, программа предусматривает комплексный подход к инвентаризации и учета объектов культурного наследия, их реставрацию и консервацию с соблюдением принципов безбарьерности и памятникоохранного законодательства. Соисполнителями являются департаменты КГГА и районные государственные администрации, а запланированная сумма на три года – более 1,1 миллиарда гривен.

Киевский дом учителя / Фото КГГА

Приоритетными являются те объекты, которые пострадали от ракетных обстрелов, а также те, которые находятся в аварийном состоянии, рассказывает Анна Старостенко.

Один из таких – это Киевский городской дом учителя, памятник национального значения, который находится в управлении Департамента образования и науки. Он пострадал во время ракетных обстрелов в 22-м году осенью, как и Национальный музей Богдана и Варвары Ханенко и Киевская картинная галерея, которые находятся на Терещенковской. Все памятники находятся в коммунальной собственности.

В течение 2025 года в рамках этой программы планируют закончить консервационные и противоаварийные работы в Доме учителя, на это также были привлечены внебюджетные средства. Благодаря финансовой помощи WMF по программе Посольского фонда США по охране культурного наследия (AFCP) и поддержке посольства США в Киеве в 2024 году начали стабилизацию купола здания.



Сейчас Фонд финансирует противоаварийные работы главного фасада для сохранения памятника, где планируют создать международный центр образовательных инноваций и проводить мероприятия вместе с более 150 дипломатическими учреждениями Киева.

Также есть проект решения о сохранении зданий и сооружений, год строительства которых составляет более 100 лет в городе Киеве. Он рассматривается Киевским городским советом: при любых изменениях владельцы на объектах, которым более 100 лет, должны получить согласование Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия. Это превентивный механизм, который должен помочь предотвратить перестройку исторических зданий столицы, говорит заместитель председателя КГГА.

Кроме того, сейчас работает созданная городским главой Виталием Кличко рабочая группа по наработкам дополнительных механизмов защиты значительных исторических зданий, разрабатывающая с привлечением экспертов в сфере охраны культурного наследия превентивные предохранители для недопущения вмешательств, которые могут нанести ущерб архитектурному балансу города.



Отель "Салют" / Фото КГГА

Речь идет о сохранении значительных исторических зданий, которые пока не имеют официального статуса памятника и, соответственно, не подпадают под действие Закона Украины "Об охране культурного наследия". И здесь речь идет не только об исторической застройке, но и о достаточно современных аутентичных объектах, как гостиница "Салют", Жилой рынок, Дом мебели, которые относятся к стилю советского модернизма, добавляет Старостенко.

Что с домами и памятниками, поврежденными во время войны

На сегодня этот перечень составляет более 80 объектов, в том числе и те 14 зданий, пострадавших 1 января 2025 года, среди которых также и многоквартирные жилые дома.

1 января этого года пострадал жилой дом на углу улиц Банковой и Институтской, так называемый дом Совнаркома, где также, к сожалению, погибли люди. Этот дом город будет восстанавливать за собственные бюджетные средства, хотя это когда-то был ведомственный дом, принадлежавший ГУД. Вышло соответствующее распоряжение о проведении противоаварийных и неотложных консервационных работ на нем,

– говорит Старостенко.

Всего в Киеве на сегодня зарегистрировано около 3700 объектов культурного наследия. Из них около 350 – национального значения, около 2000 – местного значения, другие – это только что выявленные объекты культурного наследия.

Департамент охраны культурного наследия выполняет контрольно-надзорную функцию – его инспекторы осуществляют общий мониторинг всех вышеупомянутых объектов, объясняет процедуру заместитель председателя КГГА:

Если есть какие-то нарушения или они видят, что памятник находится в ненадлежащем состоянии, где-то появился несанкционированно забор или происходят строительные работы, поступают жалобы от жителей или общественности, инспекторы выходят на проверку. Если мы видим, что там незаконно происходят те или иные действия, то предоставляются предписания владельцу. В предписании отмечается: приостановить работы, предоставить документацию или согласовать ее с городом. Если владелец этого не делает, тогда составляется акт и оформляется штраф.

В целом по каждому объекту культурного наследия должен быть подписан охранный договор с его владельцем, в котором определяется предмет охраны и как именно владелец должен заботиться о памятнике, продолжает Анна Старостенко.

Например, по мозаике Аллы Горской на здании ресторана "Ветряк". Это единственная в Украине неповрежденная мозаика художницы, она является составной частью здания-памятника архитектуры местного значения, которое находится в частной собственности. Только после огласки, которая был в начале года, владелец все-таки обратился в Департамент охраны культнаследия и сейчас согласовывается охранный договор, где определяется, какие меры должен принять владелец, чтобы мозаика была сохранена.

Среди других объектов – усадьба Мурашко, памятник национального значения, который находится на улице Малая Житомирская.

"Этот комплекс исторических зданий в самом центре Киева, который находится на балансе Департамента культуры и сейчас он в аварийном состоянии. Еще до начала войны планировалось провести консервационные работы для его сохранения. Недавно Департамент культуры КГГА представил концепцию создания на базе усадьбы культурно-художественного центра "Усадьба Мурашко". Реализация этого проекта не только сохранит важный архитектурный памятник, но и наполнит его новой жизнью, смыслами и ценностями для общины", – подытоживает собеседница.

Что происходит со скандальной застройкой

Вопрос застройки днепровских склонов рядом с фуникулером на данный момент снят с повестки дня, говорит Анна Старостенко.

Эта территория расположена в буферной зоне памятника архитектуры национального значения – Софии Киевской, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Действующие охранные режимы существенно ограничивают возможности использования этого земельного участка.

ООО "Скиф-2004" ранее заключал договор аренды участка склонов Киевского фуникулера. Сейчас этот договор не продлен и этот вопрос снят с повестки дня.

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При этом, согласно действующему законодательству, предыдущий арендатор земельного участка имеет приоритетное право на продление договора аренды. Сейчас он подавал на рассмотрение Комиссии соответствующие документы для его продления. Однако городские власти не поддерживают это решение, поскольку есть информация, что арендатор якобы планирует новое строительство, еще и с подземным паркингом, что недопустимо на этой территории и противоречит действующим ограничениям, – говорит Старостенко.

Как Киев избавляется от российского и советского наследия: переименование улиц, демонтаж памятников

С этой целью в Киеве действует межведомственная рабочая группа по устранению памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, из публичного пространства города Киева, говорит Анна Старостенко.

В нее входят представители Министерства культуры, Украинского института национальной памяти, Киевсовета, Киевской городской государственной администрации и привлеченные профильные эксперты. Сейчас демонтировано более 120 объектов, мы где-то примерно на половине пути. То есть это не то, что депутаты сидят в зале и думают: а давайте там где-то уберем памятник. Определение перечня объектов, которые подлежат демонтажу, осуществляется с участием специалистов – историков, ученых, искусствоведов, архитекторов, представителей Института национальной памяти. Именно они предоставляют профессиональные рекомендации о целесообразности устранения того или иного памятного объекта.

Городом определены также специально оборудованные места хранения для демонтированных памятников, которые должны быть устранены из публичного пространства, в частности Государственный музей авиации города Киева.