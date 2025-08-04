Дарницкий район – один из крупнейших и самых новых в Киеве. Он сочетает как новые жилые массивы – Позняки, Осокорки, Харьковский, так и старую застройку, имеет значительную промышленную и инженерную инфраструктуру. Во время полномасштабного вторжения район подвергся обстрелам и разрушениям, но не впал в упадок и стал примером быстрого восстановления и адаптации к новой реальности.

Здесь расположены важные для города объекты – Бортническая станция аэрации и мусоросжигательный завод "Энергия". Устаревшие объекты, которые крайне важны для Киева. Среди других проблемных мест – недостроенный Дарницкий вокзал и экопарк Осокорки. Кроме того, среди проблем района – вопрос укрытий, общественного транспорта, развития образования и поддержки ветеранов.

24 Канал продолжает цикл разговоров с руководителями столичных районов – в этот раз мы пообщались с председателем Дарницкой РГА Александром Ковтуновым о состоянии района, проблемах и планах на будущее.

Как Дарница восстанавливает поврежденные обстрелами дома?

В начале полномасштабной войны Дарницкий район подвергся ракетным ударам – среди первых от российских ракет пострадали жилые дома возле райадминистрации. Повреждения были такими, что сооружения требовали сложных инженерных решений и полного восстановления.

Так, в 2022 году серьезно пострадали дома на улицах Крушельницкой и Кошица.



Один из отремонтированных после попаданий домов / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

На сегодня все объекты с тяжелыми повреждениями того периода уже восстановлены, но работа продолжается, поскольку россияне не останавливают обстрелы, говорит Ковтунов. Недавно в дом на улице Пчелки попал беспилотник, повредив межквартирную стену. Восстановление будет происходить за средства резервного фонда, а работы будет выполнять специализированное предприятие, которое имеет необходимую технику и опыт.

Есть один дом с серьезными повреждениями – на Пчилки, 2. Остальные – это объекты с умеренными повреждениями, которые мы можем восстанавливать собственными силами за средства специального фонда,

– объясняет Александр Ковтунов.

Среди поврежденных во время последних обстрелов домов – многоэтажка на улице Чавдар, которая нуждается в замене окон.

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Этот дом будет восстанавливаться по двум программам, рассказал Ковтунов:

это программа еВидновлення,

а также через резервный фонд.



Поврежденный дом на улице Чавдар / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Что известно о Дарницком районе? Дарницкий район был официально создан 3 апреля 1935 года, когда была выделена административная единица, включавшая восемнадцать населенных пунктов левого берега, которые до 1923 года входили в состав Черниговской губернии, а затем были присоединены к Киеву через Броварской район и подчинены Киевскому городскому советскому исполкому. В 1969 году из-за значительного роста населения – более полумиллиона человек – часть Дарницкого района была выделена в новообразованный Днепровский район. Впоследствии появился еще один район новостроек – Харьковский. В процессе административной реформы 2001 года современные границы района были окончательно пересмотрены, бывший Харьковский район вошел в состав обновленного Дарницкого района.



Сейчас по оценкам на 1 февраля 2022 года в пределах современного Дарницкого района проживает примерно 347,5 тысячи человек, что делает его одним из самых густонаселенных районов Киева. На территории Дарницкого района расположены важные объекты, среди которых фармацевтическая фирма "Дарница", мусоросжигательный завод "Энергия" и Бортническая станция аэрации. В состав района входят такие жилые массивы и территориальные единицы, как Новая Дарница, Харьковский массив, Позняки, Осокорки, села Позняки и Осокорки, Бортничи, ДВРЗ, Рембаза, а также Красный Хутор – некоторые из них с промышленными зонами, которые смежные с жилыми кварталами.



Проспект Бажана и Южный мост / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Коммунальная инфраструктура: что ремонтируют в районе?

Дарницкий район, хотя и имеет самую новую застройку, но, как и другие части Киева, имеет изношенные инженерные сети. Проблемы проявляются во время гидравлических испытаний, и даже новостройки не застрахованы от прорывов. Больше всего внимания, по словам главы РГА, уделяют замене кровель и ремонту лифтов – эти направления стали приоритетными.

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Особого внимания требует старая застройка – "сталинки", "хрущевки" и панельные дома, их можно встретить в Новой Дарнице и на Харьковском. Здесь проводят утепление торцевых стен, замену окон в подъездах, ремонты фасадов и кровель.

Важно! На капитальный ремонт и замену лифтов запланировано около 115 миллионов гривен – сумма, которая является рекордной не только для района, но и для Киева в целом. Работы охватят примерно 45 домов, а программа финансирования включает как софинансирование, так и другие источники.

Кровли и лифты – это наши главные больные темы. На лифты в этом году выделено около 115 миллионов гривен – рекорд не только для района, но и для всего города,

– отмечает Ковтунов.

Экологические вызовы: завод "Энергия" и Бортническая станция аэрации

Дарницкий район остается наиболее нагруженным в Киеве в экологическом плане. На его территории работают два крупных промышленных объекта – мусоросжигательный завод "Энергия" и Бортническая станция аэрации. Оба существенно влияют на состояние атмосферного воздуха, хотя районная администрация не имеет прямого влияния на их деятельность. Жители пока не наблюдают явных нарушений экологического законодательства, но объекты устарели и не соответствуют современным стандартам, отмечает руководитель Дарницы.

Сжигание мусора в большинстве европейских стран запрещено, отмечает Ковтунов, но "Энергия" остается единственным предприятием в Украине, которое занимается этим на промышленном уровне. Завод не способен переработать весь объем отходов, который собирается в столице, а городские полигоны уже переполнены. Вопрос модернизации Бортнической станции аэрации обсуждается годами, в том числе и с участием международных доноров, но четкой информации о ходе работ нет.

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Мы уже подошли к черте, когда необходимо внедрять новейшие технологии утилизации отходов. Речь идет не только о твердых бытовых, но и о других видах отходов. Наш завод "Энергия" не соответствует современным нормам и не может утилизировать все отходы города. Нужно срочно внедрять новейшие технологии, иначе полигоны очень скоро станут непригодными,

– говорит председатель РГА.



Александр Ковтунов / Фото предоставлено 24 Каналу Дарницкой РГА

Экопарк Осокорки и защита зеленых зон

На территории района также расположен экопарк Осокорки, который стал предметом судебных споров из-за попыток застройки – уже почти десяток лет на месте озер и лугов пытаются построить жилье. По имеющейся информации, суд поддержал иск о запрете строительства на этой территории.

Что известно об экопарке Осокорки? Экопарк Осокорки – это ландшафтная рекреационная зона на левом берегу Днепра с озерами Небреж, Тягле, Мартышев и прилегающими лугами, которая имеет охранный статус как заказник местного значения "Осокорковские луга". Активисты из Общественной организации "Экопарк Осокорки" ведут борьбу за его сохранение более восьми лет, годами блокируя попытки застройки территории.



Застройка территории началась для реализации проекта ЖК "H2O" – ранее "Патриотика на озерах" – компанией Stolitsa Group (ООО "Контактбудсервис"), которая в 2005 году взяла в аренду около 176 гектаров земли для строительства 43 многоэтажек возле озер. Меморандум в 2021 году между застройщиком, Минрегионом и МВД должен был узаконить передачу экопарковых земель в застройку в обмен на достройку жилья пострадавшим инвесторам банка "Аркада", но эта схема вызвала критику, в частности из-за возможных конфликтов интересов и использования ложного повода для освоения ценной природной зоны.



В 2023 – 2024 годах активисты сообщали о незаконной вырубке деревьев в пределах экопарка и засыпании строительным мусором каналов между озерами, что усиливало экологическую угрозу зоне. В марте 2024 года произошел масштабный пожар на территории приближенной к строительству; активисты подозревали умышленный поджог, хотя застройщик заявил, что не причастен к этой ситуации. Киевская городская администрация отказалась ограничить подъезд строительной техники к природной зоне, даже после того, как в петиции киевлян о запрете доступа было собрано около 7 000 подписей. Судебная кампания продолжалась годами. В 2018 году активисты проиграли в первой инстанции, но выиграли апелляцию; дальше дело затягивали до кассации и передачи от Окружного админсуда Киева в Волынский Окружной суд после реформы судебной системы.

Наконец, 25 апреля 2025 года Волынский окружной административный суд отменил разрешение на строительство ООО "Контактбудсервис" на территории экопарка, мотивируя решение отсутствием правовых оснований и нарушением законодательства. Представители ОО отметили, что теперь любая попытка продажи квартир в ЖК "H2O" может квалифицироваться как мошенничество. Впрочем, застройщик объявил о намерении обжаловать решение в апелляции, заявив, что разрешение еще действует и суд якобы вынес решение с нарушениями процессуального права.

Таким образом, официально пока строительство на территории экопарка запрещено, однако окончательное решение зависит от следующих судебных инстанций. Тем временем этот конфликт выкристаллизовался как серьезный кейс защиты природной зоны от застройки, где соединились экологическая активность общества, юридические споры и противоречивые государственные меморандумы с инвесторами.

Администрация района подчеркивает необходимость сохранения зеленых зон и отмечает, что более подробную информацию могут предоставить в департаменте экологии, который был стороной в деле.

Суд поддержал иск о запрете строительства в экопарке Осокорки. Это важный шаг для сохранения нашей экосистемы,

– говорит Ковтунов.

Проблемные территории и транспортное сообщение новых микрорайонов

В Дарницком районе есть ряд заброшенных территорий, которые не находятся на балансе коммунальных предприятий. Среди таких – территория вокруг Дарницкого вокзала, основной корпус которого стоит недостроенный уже около двух десятков лет. Отсутствие балансодержателя делает невозможным расходование бюджетных средств на благоустройство.

Это касается и межквартальных проездов, и зеленых зон. Проблема является системной для всего города, ведь без оформления баланса никакие официальные работы невозможны.

Если территория не на балансе – мы не можем тратить на нее средства. Это одна из самых больших проблем в благоустройстве города,

– отмечает Ковтунов.

В новых жилых микрорайонах Дарницкого района существует проблема с общественным транспортом. Некоторые маршруты закрываются из-за убыточности, как, например, маршрут до поселка Бортничи. Частные перевозчики отказываются работать из-за высоких затрат и недостатка водителей.

Департамент транспорта планирует закупить малогабаритные автобусы для обслуживания убыточных маршрутов, но пока это только планы.

Даже если объявить конкурс на маршрут, нет гарантии, что перевозчик согласится. Поэтому город рассматривает вариант собственных малых автобусов для проблемных направлений,

– объясняет председатель РГА.

Образование и укрытие: какая ситуация в Дарницком районе?

В Дарницком районе ситуация с детскими садами и школами зависит от микрорайона. В новостройках учебные заведения работают с максимальной нагрузкой – в детсадах постоянные очереди, а родителям сложно устроить ребенка в ближайшую школу или садик.

Зато в Старой Дарнице ситуация другая – из-за уменьшения количества детей некоторые заведения работают не на полную мощность. В садах, где раньше было 14 групп, сейчас функционирует только шесть или семь, приводит показатели глава района. Районная администрация стремится сохранить эти заведения, чтобы они не закрывались из-за снижения посещаемости.

Мы стараемся поддерживать баланс, чтобы детсады, даже с меньшим количеством детей, оставались открытыми и работали, а не становились убыточными,

– отмечает Александр Ковтунов.

В районе работает более 60 детских садов, все школы имеют укрытия. Дополнительно продолжается поиск помещений для обустройства новых простейших укрытий, в том числе и модульных, которые можно разместить возле остановок.

Важно! Фонд защитных сооружений района составляет 577 объектов, из которых хранилищ 42, сооружений двойного назначения – 6, простейших укрытий – 529. Среди детских садов в районе работает 59 из 62, до следующего года будут работать все 62 благодаря достройке укрытий.

В Дарницком районе провели полное обследование всех жилых домов, чтобы выявить пригодные для использования подвалы. По словам председателя РГА, это была масштабная работа, которая охватила буквально каждый дом. В результате в 2024 году нашли еще 15 новых объектов, где начали капитальные ремонты. До конца года количество простейших укрытий в районе возрастет на эти пятнадцать.

Несмотря на это, обеспеченность укрытиями остается неравномерной. В районах с преимущественно частной одноэтажной застройкой, например Бортничи, надлежащих защитных сооружений нет вообще. Ситуация частично может измениться благодаря новым строительным нормам, которые позволяют возводить модульные укрытия. Такие конструкции планируют устанавливать в местах массового скопления людей, например, возле остановок общественного транспорта.

Мы обследовали все дома района и нашли дополнительно 15 подвальных помещений, где уже идет ремонт. Но не вся территория обеспечена укрытиями, поэтому рассматриваем вариант модульных наземных сооружений на 50 – 70 человек, которые смогут защитить хотя бы от обломков,

– добавляет Ковтунов.

Как в Дарницком районе поддерживают ветеранов?

В Дарницком районе активно развивают инфраструктуру поддержки военнослужащих, которые возвращаются к гражданской жизни. Крупнейшим проектом является создание Kyiv Military Hub в помещении бывшего кинотеатра "Проминь". Это будет мощный центр социального сопровождения ветеранов, семей погибших и пропавших без вести, который будет предоставлять широкий спектр услуг жителям района. Открытие планируют уже в этом году.

Кроме этого, в районе функционируют хабы, оказывающие психологическую поддержку не только ветеранам, но и семьям погибших и вынужденно перемещенным лицам. Здесь можно получить индивидуальные консультации и пройти групповые занятия по восстановлению психологической устойчивости.

Мы уделяем много внимания тому, чтобы ветераны своевременно получали помощь. Особенно важна психологическая поддержка, ведь от нее зависит успешная адаптация к мирной жизни,

– отмечает Александр Ковтунов.

Отдельные общественные организации в Дарницком районе предлагают бесплатную физическую реабилитацию. Среди программ – плавание, подводное погружение, катание на сапах, а также иппотерапия. Районная администрация сотрудничает с ОО "Реабилитационные силы Украины", чтобы расширять возможности для восстановления здоровья и психологического состояния защитников.