Оболонский район столицы с первых дней полномасштабной войны под вражескими ударами. Повреждены инфраструктурные объекты, жилые дома, школы и садики. Часть из них восстановлена, некоторые – в процессе.

В то же время в районе хватает проблемных мест и без вызовов войны – это стихийная торговля, ситуация с дорогами, застройка. О проблемах и вызовах Оболони во время войны 24 Канал поговорил с главой госадминистрации района Кириллом Фесиком.

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Оболонь под обстрелами: как район справляется с последствиями войны

Оболонский район, как и весь Киев, не остался в стороне от массированных атак российских войск, которые выросли в последнее время – особенно они ощутимы именно на Оболони. По словам Кирилла Фесика, повреждены как жилые дома, так и объекты социальной инфраструктуры. В частности, восстановление идет постепенно, в зависимости от решений по заказчикам – района или города.

Возле Dream был прилет в мае – тогда уже занесло фактически верхнюю часть жилого дома, там была большая дыра в крыше, то мы ее восстановили за внебюджетные средства. Нашли социально ответственный бизнес, попросили сделать его пока таким образом,

– отмечает собеседник.

Некоторые объекты, в частности садики возле места прилета, оставались с разбитыми окнами до принятия бюджета депутатами. Теперь, говорит глава РГА, восстановление заложено, и до начала учебного года эти объекты должны быть полностью отремонтированы. А до конца года должны отремонтировать пострадавшие жилые дома.

Повреждения на Оболонском проспекте после обстрела в мае / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

Значительные повреждения получили дома на Куреневке и возле станции метро "Героев Днепра". В некоторых из них выгорело по несколько квартир, речь идет уже о капитальном ремонте.

В ЖК "Навигатор" выгорели до 5 квартир. У нас фактически три адреса: Навигатор, Оболонский 28 и Героев Днепра 42. Но если сравнивать с другими районами, то все гораздо проще,

– отмечает Фесик.



Дом на улице Героев Днепра / Фото предоставлено 24 Каналу

МАФы исчезают, стихийка остается

В Оболонском районе в последнее время провели масштабный демонтаж малых архитектурных форм. Но на освободившихся местах часто возникает стихийная торговля. Это явление, объясняет Фесик, сложное для контроля из-за законодательных пробелов, ограниченные полномочия и отсутствие инструментов принуждения.

Стихийная торговля вся незаконная. И найти какие-то ресурсы, чтобы что-то сделать с ней – очень трудно. Мы несколько раз пытались с ними системно что-то сделать. Но 70% людей в нашем опросе выступили за то, чтобы она осталась,

– объясняет глава района.

Демонтаж МАФов, состоявшийся в Оболонском районе, не был случайным. По словам председателя РГА Кирилла Фесика, решение, принятое в 2022 году, имело политический и экономический контекст. В то же время сам он оценивает эту проблему как далеко не первоочередную.

Было принято очень скандальное решение 22-го года о демонтаже МАФов, которые имели на тот момент легальные документы. Было это сделано под видом того, что они препятствуют проходу в метро. Но надо понимать, что 30% освобожденных мест сейчас будут повторно продаваться через Киев.Прозоро,

– добавляет собеседник.

Несмотря на то, что МАФы убрали, локации не остались пустыми. Часть из них – уже с новыми торговыми объектами. И, как отмечает Фесик, районная власть к этому не имеет никакого отношения.



Сравнивая ситуацию с другими районами, председатель РГА отмечает, что на Оболони удалось достичь неписаного общественного консенсуса с жителями относительно публичного пространства, особенно в знаковых зонах.

Есть классная локация в Днепровском районе – Русановская набережная. Там все, что может быть нелегальным: уличная торговля, кальяны, МАФы... У нас в парке Наталка – ноль. Там есть общественный договор, что ничего не появляется. И мы это держим: только что-то появляется – сразу выгоняем,

– добавляет глава Оболони.

Фесик отмечает, что Оболонь не только не отстает, но и часто демонстрирует другие стандарты взаимодействия с обществом. Но в то же время он признает – есть объекты, которые остаются вне влияния администрации.

Хаотичная застройка и транспорт: без стратегии

Среди таких – здание бывшего развлекательного центра "Дивосвіт" на Оболонской площади, построенного 20 лет назад, которое сейчас стоит заброшенным. Объект давно находится в частной собственности компании, которая обанкротилась. Районная власть не имеет на него никакого влияния, отмечает Фесик:

Это частная собственность, которую 10 раз пытались продать на аукционе. Не находится владелец. Но как найдется – построит бизнес-центр или ЖК, и народ будет вспоминать этот "Дивосвіт" с ностальгией.

Самый яркий пример проблем с застройкой на Оболони – будущий ЖК на месте ТЦ "Полярный" на одноименной улице, что вызывает беспокойство горожан из-за угрозы транспортного коллапса. Против демонтажа торгового центра и построения на его месте несколько лет боролись жители Минского массива. Фесик говорит: вопрос незаконной и хаотичной застройки – это одна из ключевых угроз для города. И то, как будет развиваться территория вокруг "Полярного", станет лакмусовой бумажкой:

Когда он достроится, будет просто апокалипсис. Будет парковочный коллапс, опасность для людей. Но проблема не в одном объекте. Реальная проблема города – это отсутствие стратегии развития. Генплан не обновляется десятилетиями.

24 Канал узнал мнение местной жительницы об этой ситуации. Юлия, 35 лет, жительница Минского массива, рассказала, что после закрытия ТЦ "Полярный" и постройки на его месте жилья ситуация с выездом из района только ухудшится – особенно с учетом постоянных ремонтов и нехватки транспорта.



Она считает, что строительство нового ЖК на этом месте лишь усугубит проблему: "Мы и так каждый день стоим в пробках, а теперь, когда снесли "Полярный", ситуация станет еще хуже. Заменить торговый центр на очередную многоэтажку – это просто издевательство над жителями района".

Что касается транспортной ситуации на Оболони в целом, глава РГА признает – полномочий у районов по транспорту нет. Модель принятия решений в городе остается непрозрачной и фрагментарной.

В разговоре глава района затронул и хроническую киевскую проблему – затопления дорог во время дождей. Виновниками здесь выступают не только засоренные ливневые системы, но и тотальное уничтожение зеленых зон города.

Вопрос не в том, что забита дождевая канализация. Есть город как географическое пятно, где все залито бетоном. Зеленые зоны, которые должны поглощать воду, исчезают. Когда все закатали в бетон, вода аккумулируется в единую большую массу, которой некуда деваться. И оно все течет... Я не видел ни одного совещания, сознательного о транспортном моделировании вообще. Управление происходит в ручном режиме. Есть 2–3 человека, которые на что-то влияют.

Это, по словам Фесика, касается и построения новой многоуровневой развязки на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Председатель Оболонской РГА ставит под сомнение целесообразность ее реализации, особенно на фоне общего дефицита ресурсов и отсутствия транспортного моделирования:

Считаю это абсолютно неактуальным и неуместным проектом, зная его цену – около 2 миллиардов гривен. Это вдвое больше, чем весь рекордный бюджет развития Оболонского района на год. Туда входит все – школы, садики, хранилища, лифты. А эта развязка – не критическая. Я не видел ни одного транспортного моделирования, которое бы показало ее эффективность.

Фесик сравнивает это с обычной логикой бытового решения: расходы должны быть обоснованными, особенно когда речь идет о деньгах общины. В этом случае он не видит ни эффекта, ни прозрачной аналитики – только дорогую инициативу, которую киевляне не просили.



Кирилл Фесик на рабочем месте / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Коммунальные проблемы: что в силах района

Рост тарифов на коммунальные услуги, по словам Фесика, не связан с качеством обслуживания конкретных домов. Проблема в том, что жители часто не осознают, что отвечают за состояние своего жилья сами.

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Если вы в многоэтажке – вы являетесь совладельцем. Капитальные ремонты проводятся за ваши средства. Но есть программа софинансирования: лифты – 95 на 5, подъезды – 70 на 30. Если не хотите даже тысячу гривен с квартиры скинуться – не будет ремонта еще 50 лет,

– говорит глава района.

Реальные приоритеты жителей района часто отличаются с тем, на чем фокусируются СМИ или политики. Чтобы лучше понять настроение общества, Кирилл Фесик провел онлайн-опрос на своем телеграм-канале. Результаты оказались весьма показательными (приведены данные на момент разговора – 24 Канал).



"Там было ужасное состояние межквартальных проездов – на первом месте с большим отрывом: 27%. Второе место – недостаточное количество убежищ и укрытий. Затем 12% – парковочный коллапс, 9% – упадок детско-спортивных площадок. Дальше уже меньше: стихийная торговля – 5–6%, хаотичная застройка – 5%, недостаточная поддержка защитников и семей погибших – только 2%. Проголосовало 5023 человека – это очень немало в рамках социологии", – отмечает Кирилл Фесик.



Эти данные, по мнению главы района, должны служить ориентиром для формирования реальных управленческих решений. И показывают, что проблемы, которые часто "шумят" в медиа – не всегда те, что волнуют людей больше всего.

До полномасштабного вторжения Киев ежегодно выделял около 50 миллионов гривен каждому району на обновление межквартальных проездов. Работы выполнялись масштабно: вместе с улицами, пешеходными зонами, бордюрами. Результаты сохраняются до сих пор – и, по словам председателя РГА, это была одна из самых эффективных программ благоустройства:

До большой войны ремонтировали от 10 до 30 проездов на район ежегодно. Причем ремонтировали кусками – с тротуарами, пешеходными дорожками. И оно держит качество по сегодня. Но после 2022-го эта программа свернулась. В 2025-м была надежда вернуть средства, но политические силы вмешались и забрали эти деньги из районов.

Ева, 63 года, жительница Оболони, жалуется, что состояние ее подъезда не менялось десятилетиями, а после повышения тарифов никаких улучшений в уборке или обслуживании жители не увидели.



Она также отметила, что лифт постоянно ломается, из-за чего ей приходится преодолевать по лестнице несколько этажей: "У нас лестницу не красили со времен Ющенко, а плату подняли так, будто здесь еженедельно капремонт. Лифт то работает, то не работает – я уже боюсь на нем ездить, а на пятый этаж иногда трудно пешком подниматься".



Развязка на пересечении улиц Богатырской и Героев Днепра / Фото КГГА

Инициатива передать управление деньгами с районного уровня в городской департамент строительства, по словам Фесика, имела чисто политические мотивы. Деньги – около 400 миллионов – до сих пор не освоены. Районы же, которые имеют список приоритетных адресов и исполнителей, остались без рычага действия.

Я лично докладывал об этом городскому главе. Если бы средства были у районов, половину уже было бы сделано. А так – лето на треть прошло, а не сделано ничего. Это эксперимент, который не удался. Думаю, следующем году вернут финансирование районам,

– отмечает глава Оболони.

Из собственного опыта Фесик иллюстрирует абсурдность ситуации: когда рядом с новым инклюзивным пандусом может зиять метровая яма во дворе – просто потому, что на проезд никто не выделил средств.

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Инклюзия, Аллея Героев и спорт



Аллея Героев, куда на чествование павших защитников присоединяются работники администрации / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Напротив РГА расположена Аллея Героев с портретами павших защитников с Оболони. Хотя пока Оболонский район не имеет отдельного муниципального центра реабилитации для ветеранов, однако усилия РГА сосредоточены на поддержке уязвимых групп, в частности детей и молодежи с инвалидностью. По словам Кирилла Фесика, именно эта инфраструктура – одна из самых сильных сторон района:

У нас есть центр реабилитации – лучший в городе Киеве, но он посвящен не ветеранам, а для детей и молодежи с инвалидностью. Это супер место, которое имеет не только хорошую материально-техническую базу, а прежде всего крутые кадры. Мы его построили на месте бывшего нелегального казино.

В районе также реконструируют здание под новый инклюзивный детский сад – с бассейном и полной безбарьерностью, говорит Фесик. Аналогичные усилия направляются и на школьное образование. В частности, речь идет об обновлении инфраструктуры одного из заведений – речь идет об учебно-реабилитационном центре № 22.

Кроме инклюзии, в районе активно развивают и спортивную составляющую. По словам Фесика, в течение последних лет полностью реконструирован стадион "Смена", а только в 2025-му запланировано еще пять новых межшкольных стадионов: "Там состоялся большой ремонт. Мы фактически снова его построили – и здание, и хранилище. У меня только на этот год пять стадионов запланировано. Думаю, что мало где по другим районам такое реализуется".