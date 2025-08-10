Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Яка причина вибухів у Запоріжжі?

Увечері 10 серпня близько 17:44 у Запоріжжі оголосили повітряну тривогу. За даними ОВА, вона пов'язана із активністю тактичної російської авіації для регіону.

За кілька хвилин Повітряні сили повідомили про пуск керованих авіабомб на область.

Загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та міста Запоріжжя,

– додав Федоров.

О 17:56 стало відомо, що у місті було чути вибухи. В Запорізькій ОВА підтвердили ворожий удар по місту. Повідомляється, що в одному з районів задимлення. Наслідки атаки встановлюють екстрені служби.

За попередньою інформацією, окупанти вразили об'єкт транспортної інфраструктури міста. Станом на 18:10 відомо про щонайменше двох постраждалих.

