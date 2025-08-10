Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Смотрите также Дроны ВСУ нанесли сокрушительные удары по вражеским позициям и логистике на Харьковщине

Какая причина взрывов в Запорожье?

Вечером 10 августа около 17:44 в Запорожье объявили воздушную тревогу. По данным ОВА она связана с активностью тактической российской авиации для региона.

Через несколько минут Воздушные силы сообщили о пуске корректируемых авиабомб на область.

Угроза применения корректируемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и Запорожью,

– добавил Федоров.

В 17:56 стало известно, что в городе были слышны взрывы. В Запорожской ОВА подтвердили вражеский удар по городу. Сообщается, что в одном из районов задымление. Последствия атаки устанавливают экстренные службы.

По предварительной информации, оккупанты поразили объект транспортной инфраструктуры города. По состоянию на 18:10 известно по меньшей мере о двух пострадавших.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.